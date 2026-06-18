Nie wróciła do domu, nie odbiera telefonu. Gdzie jest 16-letnia Ewa?

16-latka zaginęła 15 czerwca po wyjściu z domu przy ul. Heroldów.

Od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi.

Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa.

Wyszła z domu i przepadła bez śladu

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzą poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk. Dziewczyna była ostatni raz widziana 15 czerwca w swoim miejscu zamieszkania przy ulicy Heroldów na warszawskich Bielanach. Nastolatka wyszła z domu w godzinach porannych. Od tego momentu nie wróciła do mieszkania, a jej bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Nie wiadomo również, dokąd mogła pójść.

Charakterystyczny tatuaż

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu. Znakiem szczególnym jest tatuaż znajdujący się na lewym przedramieniu, przedstawiający splecione biało-czerwone róże. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, białe sportowe buty marki Nike oraz miała przy sobie czarną torebkę na srebrnym łańcuszku.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Ewę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 723 71 61, 47 723 71 55, 47 723 71 56, a także pod numerami alarmowymi 112 i 997. Kontakt możliwy jest również drogą mailową.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego