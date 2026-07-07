Marta Kania-Romaniak zniknęła bez śladu. "Wyszła w nieznanym kierunku"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-07 10:04

Policjanci z Siedlec prowadzą poszukiwania Marty Kania-Romaniak z Kotunia. Kobieta wyszła z domu w niedzielę przed południem i od tamtej pory nie dała żadnego znaku życia. Bliscy stracili z nią kontakt, dlatego sprawą zajęły się służby. Mundurowi opublikowali rysopis zaginionej i apelują do wszystkich, którzy mogli ją widzieć, o pilny kontakt.

Radiowozy policyjne. Na miniaturze Marta Kania-Romaniak. O poszukiwaniach zaginionej przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock, Policja w Siedlcach/ Shutterstock Poszukiwania zaginionej
  • Marta Kania-Romaniak zaginęła w niedzielę, 6 lipca, około godziny 11
  • Kobieta opuściła dom w Kotuniu i do tej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.
  • Siedlecka policja prosi o pomoc każdego, kto może wiedzieć, gdzie przebywa zaginiona.
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Tak wygląda zaginiona Marta Kania-Romaniak

Policja podała rysopis zaginionej. Marta Kania-Romaniak ma około 165 centymetrów wzrostu, jest normalnej budowy ciała i ma brązowe włosy sięgające za ramiona. W chwili zaginięcia miała na sobie:

  • białe spodnie w czarne pionowe pasy,
  • różową koszulkę,
  • szary sweter.

Mundurowi apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu kobiety. Każdy sygnał może mieć znaczenie dla poszukiwań. Informacje można przekazywać oficerowi dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod numerem 47 707 23 60 albo pod numerem alarmowym 112.

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Rysopis zaginionej Marty Kania-Romaniak z Kotunia

Mundurowi udostępnili szczegółowe cechy wyglądu poszukiwanej mieszkanki powiatu siedleckiego. Marta Kania-Romaniak mierzy w przybliżeniu 165 centymetrów, posiada standardową budowę ciała oraz brązowe włosy, które sięgają poniżej ramion.

W dniu zniknięcia kobieta miała na sobie:

  • białe spodnie ozdobione czarnymi, pionowymi pasami
  • koszulkę w kolorze różowym
  • szary sweter
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