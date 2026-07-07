Śledzili ich przez setki kilometrów. 3 miliony złotych w kokainie miały trafić do Warszawy

Międzynarodowy przemyt kokainy udaremniony przez policję

− Policjanci udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków i zabezpieczyli ponad 10 kg czystej kokainy ukrytej w specjalnych skrytkach pojazdu. Dzięki funkcjonariuszom narkotyki nie trafią na warszawski rynek, a osoby biorące udział w tym procederze, usłyszały zarzuty w prokuraturze i zostały tymczasowo aresztowane − przekazała krótko nadkom. Marta Sulowska z policji.

Jak policjanci wytropili 10 kg kokainy w samochodzie?

Jak ustaliły służby, samochód z narkotykami wjechał do Polski od strony Niemiec. Policjanci już na niego czekali. Przez całą trasę obserwowali Renault, aż auto dotarło do Warszawy. Tam zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 48 i 46 lat.

Podczas przeszukania samochodu znaleziono specjalnie przygotowane skrytki ukryte między zewnętrzną a wewnętrzną ścianą pojazdu. W środku było 10 hermetycznie zamkniętych paczek ze sprasowaną substancją. Dalsze badania laboratoryjne potwierdziły, że to kokaina. Łącznie zabezpieczono ponad 10 kilogramów narkotyku. Jego czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 3 miliony złotych.

Zarzuty dla przemytników i tymczasowe aresztowanie

Policjanci przeszukali też mieszkania zatrzymanych. W domu 48-latka znaleźli blisko 50 gramów kokainy oraz telefony komórkowe, które miały służyć do koordynowania przestępczego procederu. Obaj zatrzymani byli wcześniej notowani za różne przestępstwa, byli poszukiwani i odbywali już kary pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Usłyszeli zarzuty. Teraz grozi im od 3 do 20 lat więzienia. 48-latek odpowie także za posiadanie narkotyków.

Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Sąd przychylił się do wniosku i obaj trafili do aresztu na trzy miesiące.

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