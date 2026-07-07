21-latek roztrzaskał Skodę na drzewie. Koszmarny widok w miejscu wypadku

Łęg Przedmiejski. 21-latek roztrzaskał auto na drzewie

Do wypadku doszło około godziny 6:00 we wtorek (7 lipca) w miejscowości Łęg Przedmiejski. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce.

- Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 21-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierując Skodą, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Zdjęcie z miejsca wypadku opublikowane przez ostrołęcką policję mrozi krew w żyłach. Patrząc na fotografię, aż trudno uwierzyć, że 21-letni kierowca uszedł z życiem. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Jak zapewnił nakom. Żerański, mężczyzna był trzeźwy.

- Na miejscu wypadku policjanci wykonali czynności procesowe oraz zabezpieczyli ślady. Wszystko po to, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała policjant.

Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

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