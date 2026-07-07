21-latek roztrzaskał Skodę na drzewie. Koszmarny widok w miejscu wypadku

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-07 10:44

Młody mężczyzna może mówić o ogromnym szczęściu. We wtorkowy ranek (7 lipca) 21-latek nagle stracił panowanie nad autem i roztrzaskał Skodę na przydrożnym drzewie. Na szczęście przeżył, chociaż patrząc na zdjęcia z miejsca zdarzenia trudno w to uwierzyć.

Zniszczona czarna Skoda po uderzeniu w drzewo. Obok wóz strażacki i policja. O wypadku w Łęgu przeczytasz na SE.
Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Łęg Przedmiejski. 21-latek roztrzaskał auto na drzewie

Do wypadku doszło około godziny 6:00 we wtorek (7 lipca) w miejscowości Łęg Przedmiejski. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce.

- Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 21-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierując Skodą, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Polecany artykuł:

Śledzili ich przez setki kilometrów. 3 miliony złotych w kokainie miały trafić …

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Zdjęcie z miejsca wypadku opublikowane przez ostrołęcką policję mrozi krew w żyłach. Patrząc na fotografię, aż trudno uwierzyć, że 21-letni kierowca uszedł z życiem. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Jak zapewnił nakom. Żerański, mężczyzna był trzeźwy.

- Na miejscu wypadku policjanci wykonali czynności procesowe oraz zabezpieczyli ślady. Wszystko po to, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała policjant.

Zniszczona czarna Skoda po uderzeniu w drzewo. Obok wóz strażacki i policja. O wypadku w Łęgu przeczytasz na SE.
Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Tragedia podczas wycinki drzew. Olbrzymi konar zmiażdżył Pawła w lesie
Śmiertelny wypadek w centrum Lublina
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTROŁĘKA
WYPADEK SAMOCHODOWY
OSTROŁĘKA POLICJA