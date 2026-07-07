Kongres Świadków Jehowy. Israel z USA zachwycony Warszawą. Mówił o międzynarodowej rodzinie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-07 11:38

Tysiące uczestników, goście z ponad 20 krajów i Warszawa w elitarnym gronie 19 miast na świecie. Tak wyglądał tegoroczny Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. W dziewięciu miastach Polski zgromadził dokładnie 147 095 osób.

Międzynarodowy kongres Świadków Jehowy w Warszawie

Największe wydarzenie odbyło się w Warszawie. Każdego dnia uczestniczyło w nim ponad 30 tys. osób, w tym blisko 7 tys. delegatów z ponad 20 krajów. Goście wynajęli w stolicy 4200 pokoi hotelowych i zostali tam co najmniej tydzień. Program tłumaczono na język angielski i polski język migowy.

To był wyjątkowy sezon kongresowy. Cieszymy się nie tylko z wysokiej frekwencji, ale przede wszystkim z wielu pozytywnych opinii uczestników i mieszkańców miast, które nas ugościły. Szczególnie wzruszające było obserwowanie, jak tysiące osób z różnych kultur i krajów w jedności korzystało z programu oraz wspólnie wielbiło Boga − mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy.

Podczas kongresów ochrzczono 592 nowych wyznawców. Przez trzy dni uczestnicy słuchali programu opartego na Biblii i oglądali serię filmów „Dobra nowina według Jezusa”.

Wzruszające relacje uczestników

To było niesamowite przeżycie! − mówiła pani Emilia, która z dwiema córkami przyjechała do Warszawy z Łodzi.

Dziewczynki dostały tu mnóstwo prezentów. Najpiękniejsze było to, że poznałyśmy tyle radosnych osób, w kolorowych, regionalnych strojach z różnych zakątków świata, które kochają Boga. Wszyscy okazywali sobie miłość. Czego się tu nauczyłam? Jeżeli chcę być szczęśliwa, muszę okazywać innym życzliwość! − dodała.

Gdyby ktoś mnie zapytał, czy warto przyjechać do Polski na kongres Świadków Jehowy, powiedziałbym: zrób to! − mówi Israel z USA.

Przekonasz się, że wszędzie masz międzynarodową rodzinę. Dziękujemy, że mogliśmy tu być. Warszawa jest piękna! A jej mieszkańcy gościnni i niezwykle otwarci − podsumował.

Tysiące ochotników pracowały podczas kongresu

Nad organizacją wydarzeń pracowały tysiące ochotników. W samej Warszawie było ich około 8 tys. Odpowiadali m.in. za tłumaczenia, porządek, obsługę uczestników i pierwszą pomoc.

Uśmiechnięty delegat z USA w kowbojskim kapeluszu rozmawia z uczestnikami kongresu. O wydarzeniu przeczytasz na SE.
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