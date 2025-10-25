Awaria systemu alarmowego pogotowia. „Pracuje w trybie offline”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-25 10:25

Poważna awaria w polskim pogotowiu. W sobotę (25 października) od rana nie działa System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. – System pracuje w trybie offline. Inżynierowie KCMRM pracują nad możliwie najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu – informuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Problemy pojawiły się po godzinie 8 rano. – Szanowni Państwo, informujemy, że od godziny 8:13 trwa awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System pracuje w trybie offline. Inżynierowie KCMRM pracują nad możliwie najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu – przekazało na swojej stronie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. – Informujemy: numer alarmowy 999 działa, a dyspozytorzy medyczni odbierają połączenia i dysponują Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym – informuje instytucja.

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego odpowiada za system teleinformatyczny, zwany Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – SWD PRM, zapewniający obywatelom dostęp do numeru alarmowego 999 oraz wspomagający pracę dyspozytorów medycznych, ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w karetkach.

To nie pierwszy taki przypadek. Do poważnej awarii numeru alarmowego 112 doszło 14 października. O niedziałającym numerze alarmowym Wirtualna Polska poinformowała jako pierwsza. Dziennikarz portalu otrzymał nieoficjalne sygnały, że w wielu regionach kraju nie można połączyć się z numerem 112. W rozmowie z WP informacje te potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec sierpnia.

