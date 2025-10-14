Awaria numeru alarmowego 112! MSWiA potwierdza: „Szukamy przyczyny”

O niedziałającym numerze alarmowym Wirtualna Polska poinformowała jako pierwsza. Dziennikarz portalu otrzymał nieoficjalne sygnały, że w wielu regionach kraju nie można połączyć się z numerem 112. W rozmowie z WP informacje te potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.

– Mamy usterkę numeru 112. Szukamy jej przyczyny. Na ten moment nie możemy powiedzieć, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego. Zgłoszenia prosimy więc kierować pod numer 999 – przekazała Gałecka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak dodała rzeczniczka, problemy z numerem 112 potwierdzono już w kilku województwach, w tym świętokrzyskim i opolskim.

Numer 112 to podstawowy numer alarmowy w Polsce, umożliwiający wezwanie pomocy w nagłych przypadkach – zarówno policji, pogotowia ratunkowego, jak i straży pożarnej. Awaria może więc znacząco utrudnić działanie służb ratunkowych.

MSWiA apeluje, aby do czasu rozwiązania problemu w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dzwonić bezpośrednio pod numer 999, który łączy z pogotowiem ratunkowym.

Resort zapewnia, że specjaliści pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności numeru 112.

Kiedy dzwonić pod numer 112?

Z numeru 112 należy korzystać tylko w sytuacjach nagłych, gdy konieczna jest natychmiastowa reakcja służb – takich jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż pożarna. Może to być np. wypadek drogowy, pożar, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, przestępstwo lub zaginięcie osoby.

Nie należy jednak dzwonić pod ten numer w błahych sprawach, ponieważ każde nieuzasadnione połączenie może opóźnić pomoc dla osób naprawdę potrzebujących.

Jak działa system 112?

Po wybraniu numeru połączenie trafia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), gdzie dyżurują specjalnie przeszkoleni operatorzy. Ich zadaniem jest:

przyjąć zgłoszenie,

ustalić, co się wydarzyło i gdzie,

przekazać informację odpowiednim służbom ratunkowym.

Operatorzy mogą prowadzić rozmowę w języku polskim, angielskim lub niemieckim, a w razie potrzeby korzystają z systemów lokalizacji dzwoniącego.

