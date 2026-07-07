Tragiczny wypadek pod stolicą. Miejski autobus wjechał w tłum, są ofiary

Wypadek w Sintrze koło Lizbony. Autobus wjechał w ludzi na przystanku

We wtorek, 7 lipca, w położonej 30 kilometrów od Lizbony miejscowości Sintra rozegrał się dramat. Kierujący autobusem miejskim nagle stracił kontrolę nad pojazdem w okolicach stacji kolejowej Agualva-Cacém, po czym wbił się w filar i uderzył w ludzi oczekujących na przystanku. Portugalska policja potwierdziła że śmierć na miejscu poniosły dwie potrącone kobiety. Różnego rodzaju obrażenia odniosło ponad 20 osób, wśród nich pasażerowie. Czworo najciężej rannych, w stanie krytycznym, przewieziono do szpitali na terenie Sintry i Lizbony. Jak relacjonował komendant Francisco Alves w CNN Portugal, do utraty panowania nad pojazdem doszło podczas przejazdu przez tunel prowadzący na stację. Trwa śledztwo portugalskiej policji, które ma wyjaśnić przyczynę wtorkowej tragedii.

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Burmistrz Sintry Marco Almeida na miejscu tragedii. Ofiary to mieszkańcy

Wstępne ustalenia pracujących na miejscu służb wskazują na to, że wśród poszkodowanych najprawdopodobniej nie ma zagranicznych turystów. Sintra to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Portugalii, przyciągające podróżników zabytkami i ogrodami. Jak poinformowała telewizja CNN Portugal, na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawił się burmistrz Sintry Marco Almeida. Przekazał kondolencje rodzinom zmarłych kobiet i zadeklarował pełne wsparcie ze strony lokalnego samorządu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że teraz dochodzenie leży w rękach policji.

"Quem perdeu a vida era gente de trabalho": presidente da Câmara de Sintra lamenta acidente no Cacém https://t.co/P4MDQVLmbV— CNN Portugal (@cnnportugal) July 7, 2026

– Najważniejsze jest teraz wyjaśnienie okoliczności tego wypadku –

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Wyraźnie poruszony zaistniałą sytuacją Marco Almeida podkreślił również, że w wypadku ucierpieli przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, którzy po prostu byli w drodze do pracy.

– Ci, którzy stracili życie, byli zwykłymi ludźmi. To bardzo boli –