Tragiczny wypadek pod stolicą. Miejski autobus wjechał w tłum, są ofiary

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 18:18

Dramatyczne sceny w portugalskiej Sintrze. Rozpędzony autobus uderzył w filar, a następnie wjechał w ludzi oczekujących na przystanku. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie kobiety, a ponad dwadzieścia osób odniosło obrażenia. Policja ustala przyczyny tragedii.

Radiowozy na sygnale blokują drogę o zmierzchu. O tragicznym wypadku autobusu w Sintrze przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Ciemna droga biegnie w dół, z białą przerywaną linią pośrodku i ciągłymi liniami na krawędziach. Po prawej stronie drogi widoczny jest rozmazany, pędzący pojazd z czerwonymi światłami z tyłu i jasnym, niebieskim światłem na dachu. W oddali, na drodze przed nami, znajduje się szereg samochodów z włączonymi, jasnymi, niebieskimi i żółtymi światłami awaryjnymi. Droga otoczona jest polami i lasami, a na horyzoncie widoczne jest pomarańczowo-różowe niebo o zachodzie słońca.

Wypadek w Sintrze koło Lizbony. Autobus wjechał w ludzi na przystanku

We wtorek, 7 lipca, w położonej 30 kilometrów od Lizbony miejscowości Sintra rozegrał się dramat. Kierujący autobusem miejskim nagle stracił kontrolę nad pojazdem w okolicach stacji kolejowej Agualva-Cacém, po czym wbił się w filar i uderzył w ludzi oczekujących na przystanku. Portugalska policja potwierdziła że śmierć na miejscu poniosły dwie potrącone kobiety. Różnego rodzaju obrażenia odniosło ponad 20 osób, wśród nich pasażerowie. Czworo najciężej rannych, w stanie krytycznym, przewieziono do szpitali na terenie Sintry i Lizbony. Jak relacjonował komendant Francisco Alves w CNN Portugal, do utraty panowania nad pojazdem doszło podczas przejazdu przez tunel prowadzący na stację. Trwa  śledztwo portugalskiej policji, które ma wyjaśnić przyczynę wtorkowej tragedii.

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Burmistrz Sintry Marco Almeida na miejscu tragedii. Ofiary to mieszkańcy

Wstępne ustalenia pracujących na miejscu służb wskazują na to, że wśród poszkodowanych najprawdopodobniej nie ma zagranicznych turystów. Sintra to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Portugalii, przyciągające podróżników zabytkami i ogrodami. Jak poinformowała telewizja CNN Portugal, na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawił się burmistrz Sintry Marco Almeida. Przekazał kondolencje rodzinom zmarłych kobiet i zadeklarował pełne wsparcie ze strony lokalnego samorządu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że teraz dochodzenie leży w rękach policji.

– Najważniejsze jest teraz wyjaśnienie okoliczności tego wypadku –

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Wyraźnie poruszony zaistniałą sytuacją Marco Almeida podkreślił również, że w wypadku ucierpieli przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, którzy po prostu byli w drodze do pracy.

– Ci, którzy stracili życie, byli zwykłymi ludźmi. To bardzo boli –

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