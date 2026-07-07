PILNE! Ciało kobiety podejrzanej o zamach w Monako znalezione pod Kijowem! Wiemy, jak zginęła

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-07-07 11:30

"Ukraińska Prawda" donosi, że 6 lipca znaleziono zwłoki Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o usiłowanie zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Przypomnijmy, kilka dni temu w centrum Monako wybuchła bomba. Raniła trzyosobową rodzinę milionera. Jego żona straciła obie nogi, on jest w stanie krytycznym, a jego 13-letni syn ma lekkie obrażenia. Kobieta zbiegła najpierw do Francji, potem do Włoch i do Niemiec. Jej ciało znaleziono pod Kijowem.

Kobieta w pasiastej koszulce. Obok na wstawce list gończy Interpolu za Anastasiją Berezowską. O sprawie czytaj na SE.
Autor: HANDOUT/AFP, AP AP Photo / East News
  • Wstrząsająca próba zabójstwa ukraińskiego oligarchy, Wadima Jermołajewa w Monako, w której ranny został on, jego żona i 13-letni chłopiec, przybrała nieoczekiwany obrót.
  • Główna podejrzana, Anastasija Berezowska, została znaleziona martwa pod Kijowem.
  • Poznaj szokujące powiązania ze służbami specjalnymi i dowiedz się, dlaczego śledczy uważają, że to nie był samotny akt.

Do eksplozji doszło 29 czerwca w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako. Ładunek wybuchowy pozostawiony w plecaku ranił ukraińskiego oligarchę Wadima Jermołajewa, jego żonę i 13-letniego chłopca. Początkowo wydawało się, że to zamach terrorystyczny. Szybko okazało się, że to była próba zabójstwa, za którą stała kobieta przebrana za mężczyznę. W ubiegłym tygodniu śledczy ustalili personalia podejrzanej. Chodziło o Ukrainkę, 39-letnią Anastasiję Berezowską. Zastępca prokuratora Monako Morgan Raymond ujawnił podczas piątkowej (3 lipca) konferencji prasowej, że "poziom skomplikowania ładunku sugeruje, że kobieta nie działała sama".

Zamach w Monako. Znaleźli zwłoki podejrzanej!

Śledczy ustalili, że po umieszczeniu ładunku zbiegła do Francji na piechotę, a następnie wsiadła w wypożyczony samochód z niemiecką rejestracją i udała się do Włoch. Reuters natomiast uzupełnia, że przez Włochy pojechała do Niemiec, gdzie podobno była widziana we Frankfurcie nad Menem. We wtorek, 7 lipca, "Ukraińska Prawda" poinformowała, że pod Kijowem znaleziono zwłoki Berezowskiej. Według informatorów z ukraińskiej policji, ciało kobiety znaleziono pochowane w pobliżu Kijowa około godziny 23 6 lipca. "Według źródeł została postrzelona. Rozmówcy poinformowali również, że kobieta od 22 marca 2025 r. do 1 lipca 2026 r. przebywała poza granicami Ukrainy". Serwis podaje też, że do sprawy zatrzymano dwóch podejrzanych. "Jeden z nich to obecny funkcjonariusz Głównego Zarządu Wywiadowczego, a drugi były funkcjonariusz organów ścigania".

Kim jest Jermołajew?

Wadim Jermołajew jest biznesmenem pochodzącym z ukraińskiego miasta Dniepr i jednym z największych deweloperów w kraju. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes. Później zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru. "Jermołajew był jednym z bohaterów śledztwa „»Batalion Monako«. Dotyczyło ono ukraińskich biznesmenów, polityków i oligarchów, którzy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji zamieszkali na Lazurowym Wybrzeżu" - przypomina serwis Ukraińska Prawda.

Monako/ Prokuratura o eksplozji: śledztwo dotyczy usiłowania zabójstwa, a nie zamachu terrorystycznego
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