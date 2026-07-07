WIŚNIEWSKI W KAFTANIE! Krwawe sceny na scenie, widzowie oniemieli

Wiśniewski znów szokuje! Kaftan, sztuczna krew i dramatyczna akcja na scenie

Michał Wiśniewski od początku swojej kariery słynie z tego, że nie wybiera najprostszych rozwiązań. Lider Ich Troje przez lata przyzwyczaił publiczność do spektakularnych występów, mocnych stylizacji i scenicznych historii, które mają nie tylko bawić, ale także wywoływać emocje. Kiedy wielu artystów ogranicza swoje koncerty do śpiewania największych hitów, Wiśniewski od lat stawia na show z rozmachem. Tancerze, charakterystyczne kostiumy, rekwizyty i teatralna oprawa stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Tym razem jednak poszedł o krok dalej. Podczas plenerowego koncertu w Drawsku Pomorskim przygotował scenę, która dla części widzów była naprawdę mocnym przeżyciem.

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W trakcie koncertu Ich Troje Michał Wiśniewski wykonał utwór "Jeanny". Piosenka przedstawia bardzo mroczną historię i opowiada o obsesji, desperacji oraz emocjonalnym chaosie bohatera. Aby oddać klimat utworu, wokalista przygotował specjalną scenografię. Na scenie pojawił się w stroju przypominającym piżamę, z poduszką w rękach, a jego ciało pokrywała czerwona, sztuczna krew. Całość miała wyglądać jak fragment dramatycznego przedstawienia.

W pewnym momencie na scenę wkroczyli aktorzy przebrani za pracowników szpitala psychiatrycznego. Rozpoczęła się inscenizacja, podczas której Wiśniewski został obezwładniony, ubrany w kaftan bezpieczeństwa i wyniesiony poza scenę. Nagrania z tego momentu błyskawicznie pojawiły się w sieci. Część osób była zaskoczona widokiem wokalisty w tak ekstremalnej odsłonie, inni przypomnieli jednak, że tego typu elementy są częścią jego scenicznego stylu od lat. Na facebookowym profilu "Super Expressu" pojawiły się różne komentarze dotyczące występu. Niektórzy bronili artysty i zwracali uwagę, że jest to przemyślany element koncertowego show.

"Element scenografii stosowany od lat. Brawo za czujność i robienie sensacji z niczego" - napisał jeden z internautów.

Nie zabrakło także bardziej żartobliwych reakcji:

"Wariat nie od dziś" - skomentował kolejny użytkownik.

Inny fan podszedł do sprawy z większym dystansem:

"No cóż z modą nie dyskutuje się i już. Ją się czuje, a czasem obserwuje" - czytamy w komentarzu.

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