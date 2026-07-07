Katarzyna Piter w ćwierćfinale Wimbledonu! Piękna Polka zachwyca urodą, tylko spójrz!

Katarzyna Piter jest ostatnią polską zawodniczką, która walczy jeszcze o sukces na Wimbledonie i dzielnie broni honor naszego tenisa. Poznanianka doskonale rozumie się na korcie z Anną Siskovą, a efektem tej dobrej współpracy jest awans do ćwierćfinału gry podwójnej. Polka i Czeszka we wtorek wygrały z Lindą Noskovą i Rebeccą Sramkovą 7:5, 6:4. Ich kolejnymi rywalkami będą rozstawione z numerem drugim Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani.

Łukasz Kubot i jego narzeczona Magdalena Bieńkowska. Dziewczyna tenisisty to była Miss Polski!

Kasia Piter w 2014 roku była nawet na 95. miejscu w singlowym rankingu WTA. Na korcie zawsze imponowała niesamowitą walecznością. Potem miała spore problemy z kontuzjami. Od wielu lat skupia się już na deblu. Dekadę temu przez kilka lat była dziewczyną Łukasza Kubota. Nasz utytułowany deblista docenił urodę długonogiej Kasi w czasach kiedy odnosił największe sukcesy. Ten związek nie wytrzymał jednak próby czasu, a Kubot jest teraz zaręczony z Magdaleną Bieńkowską, byłą Miss Polski.

GALERIA: Katarzyna Piter, piękna polska tenisistka

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