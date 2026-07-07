Bohater Hiszpanów Mikel Merino ma przepiękną żonę! Wspierała go w trudnych chwilach

W świecie, w którym partnerki słynnych piłkarzy relacjonują swoje prywatne życie dzień po dniu, Mikel Merino i Lola Liberal postawili na dyskrecję, stając się jedną z najbardziej magnetycznych par w hiszpańskim futbolu. Pochodząca z Pampeluny ukochana hiszpańskiego piłkarza pracowała jako modelka, ale na jej profilach w mediach społecznościowych nie znajdziesz pustych treści – dzieli się jedynie podróżami czy artystycznymi fotografiami.

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Mikel Marino ŻONA: Kim jest piękna Lola Liberal?

Ich związek zaczął się budować w 2019 roku, gdy Mikel Merino grał w Realu Sociedad. Relacja była na tyle solidna, że w 2024 roku zdecydowali się sformalizować związek. Powiedzieli sobie „tak” w pięknej parafii San Nicolás w sercu Pampeluny. Prawie nie zdążyli rozpakować walizek z podróży poślubnej, gdy przyszła pora na kolejną przeprowadzkę: Mikel Merino podpisał kontrakt z Arsenalem i przenieśli się do Londynu. To właśnie w brytyjskiej stolicy ich życie zmieniło się diametralnie w maju ubiegłego roku wraz z narodzinami pierwszego syna, Marco. Maluch przyszedł na świat w szczęśliwym momencie, ale też w okresie ogromnego napięcia w domu, ponieważ piłkarz zmagał się z poważną kontuzją prawej stopy, która groziła wykluczeniem go z Mundialu. W tych miesiącach niepewności, bólu i treningów na czas w siłowni Lola była dla ukochanego męża niesamowitym wsparciem.

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Mimo że mieszkają w jednym z najbardziej tętniących życiem miast świata i obracają się wśród elity Premier League, para nie straciła ani grama pokory. Często wracają do Pampeluny, żeby mały Marco mógł cieszyć się towarzystwem dziadków. Mikel Merino, za każdym razem gdy strzela ważnego gola – tak jak w starciu z Portugalią – biegnie jak szalony do chorągiewki narożnej i kręci się wokół niej. Ten sam sposób świętowania miał jego ojciec, były piłkarz Miguel Merino Torres.

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