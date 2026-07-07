Rafał Maserak został blondynem! Fani przecierają oczy ze zdumienia

Rafał Maserak od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Tancerz, choreograf i juror popularnych programów telewizyjnych przyzwyczaił fanów do swojego eleganckiego stylu i klasycznego wizerunku. Przez lata praktycznie nie eksperymentował z fryzurą, dlatego każda większa zmiana w jego wyglądzie natychmiast przyciąga uwagę. Tym razem gwiazdor postanowił zaszaleć. Maserak pokazał się w zupełnie nowej odsłonie, a największą zmianą okazał się kolor włosów. Zamiast dobrze znanego ciemnego odcienia pojawił się jasny blond, który całkowicie odmienił jego wygląd.

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Ale metamorfoza! Rafał Maserak po latach zmienił kolor włosów. To szok

Nowa fryzura Rafała Maseraka wywołała niemałe zamieszanie. Tancerz zaprezentował efekt metamorfozy i trudno było przejść obok niej obojętnie. Blond włosy nadały mu zupełnie innego charakteru - bardziej wakacyjnego, odważnego i zdecydowanie młodszego.

Maserak nie należy do gwiazd, które często zmieniają swój wygląd. Właśnie dlatego jego decyzja o przefarbowaniu włosów była dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Fani przez lata przyzwyczaili się do jego klasycznej fryzury, dlatego nowy kolor może budzić skrajne emocje.

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Jedno jest pewne - Rafał Maserak udowodnił, że nie boi się eksperymentów i potrafi wyjść poza utarty schemat. Blond na jego głowie to zdecydowanie jedna z największych zmian wizerunkowych ostatnich lat.

Tancerz doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Jako osoba obecna w telewizji i mediach społecznościowych regularnie dzieli się fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego. Tym razem jednak to nie taniec ani telewizyjne projekty znalazły się w centrum zainteresowania, ale właśnie jego nowy wygląd.

Metamorfoza Maseraka pokazuje, że nawet niewielka zmiana potrafi całkowicie odmienić odbiór znanej osoby. Nowy kolor włosów sprawił, że gwiazdor zaprezentował zupełnie inne oblicze - bardziej luzackie i mniej formalne.

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Zobacz naszą galerię: Ale metamorfoza! Rafał Maserak po latach zmienił kolor włosów

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