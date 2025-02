Kim jest Aleksandra Budka? Ola jest jedną z prowadzących polskich preselekcji do Eurowizji 2025

Aleksandra Budka, znana również jako Ola Budka, to dziennikarka radiowa, która od lat związana jest z polską sceną muzyczną. Jej profesjonalizm, charyzma i pasja do muzyki sprawiły, że została jedną z prowadzących Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025. Jak wygląda jej kariera i dlaczego to właśnie ona poprowadzi to prestiżowe wydarzenie? Sprawdźmy!