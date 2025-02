Michał Szpak ponownie na eurowizyjnej scenie! Takie wieści tuż przed finałem

Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025 poprowadzi Michał Szpak! Artysta reprezentował Polskę w 2016 roku z piosenką "Color of Your Life", zajmując ósme miejsce – co do dziś pozostaje trzecim najlepszym wynikiem w historii polskich występów na Eurowizji.

Michał Szpak poprowadzi Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025! ✨ Nie przegapcie tego wydarzenia, ponieważ Artysta przygotował również niesamowite show

Fani są zachwyceni wyborem!

Bardzo dobry wybór! To jest nasz najlepszy wynik u widzów w historii Startow Polski! Trzeba to decenic

Aaaaaaa 🔥🤯 Ale czaaaad!!!To co On zrobił na Eurowizji zapisało się złotymi literami na kartach w historii tego konkursu !!! Jak nikt inny zasluguje na to by uświetnić ten preselekcyjny wieczór!!!

Super informacja 🤩Już wiem co będę jutro oglądała 😉Michała zawsze i z miłą chęcią 👍

Michał Szpak ma doświadczenie jako prowadzący. W przeszłości by gospodarzem dużych imprez

Michał Szpak poprowadzi finał razem z Arturem Orzechem. Nie jest to jego debiut w tej roli – w 2019 roku był gospodarzem jednego z koncertów Polsat SuperHit Festiwalu, a w 2022 roku odpowiadał za relacje zza kulis gali Bestsellery Empiku.

Obecnie Michał Szpak zasiada w fotelu jurorskim programu "The Voice of Poland", więc ma spore doświadczenie w występach w programach na żywo.

Wielki Finał Polskich Kwalifikacji – kolejność występów

Finał krajowych preselekcji odbędzie się 14 lutego. O tym, kto pojedzie do Bazylei, zdecydują widzowie. Każdy może oddać maksymalnie 20 głosów z jednego numeru telefonu. Koszt jednego SMS-a to 4,92 PLN brutto.

Kolejność startowa:

Chrust – Tempo Kuba Szmajkowski – Pray Justyna Steczkowska – Gaja Tynsky – Miracle Daria Marx – Let It Burn Sw@da x Niczos – Lusterka Janusz Radek – In Cosmic Mist Marien – Can’t Hide Teo – Immortal Sonia Maselik – Rumours Dominik Dudek – Hold the Light

Nie przegapcie tego wieczoru!

