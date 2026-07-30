Agnieszka Cegielska ma niemal dorosłego syna. Franek odnosi spektakularne sukcesy

Agnieszka Cegielska (z domu Gołąbiewska) jako młoda osoba miała wiele pasji – od szkoły muzycznej, przez modeling i tytuł Miss Polski Nastolatek, po studia ekonomiczne. Została jednak ostatecznie dziennikarką, kilkakrotnie odbierając Telekamerę jako uwielbiana przez widzów prezenterka pogody w TVN. Ostatnio pochwaliła się obserwatorom swoim synem, Franciszkiem.

Agnieszka Cegielska jest po rozwodzie i już nie pracuje w TVN. Co teraz robi?

Mimo wielu rozmaitych projektów zawodowych - poprowadzonych wydarzeń, radiowych audycji czy udziału w "Tańcu z Gwiazdami" - Agnieszka Cegielska zapisała się w pamięci widzów jako prezenterka pogody w programach TVN. Pełniła tę rolę przez dwie dekady: od 2004 do 2024 roku. Po odejściu ze stacji zajmuje się własnymi projektami o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia. Aktualnie ma 47 lat i prowadzi kanał "Naturalnie od kuchni" na YouTube. Wydała też książkę "Naturalnie".

Prywatnie - dziennikarka była żoną biznesmena Dariusza Cegielskiego. Para rozstała się w 2019 roku, dzieląc się opieką nad synem Franciszkiem. Chłopak właśnie skończył siedemnaście lat i jak możemy się dowiedzieć z profili zarówno jego samego, jak i dumnej mamy - ma zupełnie inną pasję niż rodzice.

Dziennikarka pokazała syna. "Jest moją inspiracją"

Z okazji siedemnastych urodzin Franka, Agnieszka Cegielska opublikowała uroczy wpis na swoim instagramowym profilu. Dziennikarka napisała kilka słów o synu, jak i zwróciła się do niego bezpośrednio, dodając zdjęcie z jego dzieciństwa, jak i drugie - aktualne.

"17 lat temu przyszedł na świat. Szybko wiedział w jakich barwach chce iść przez świat i z jaką prędkością spełniać swoje marzenia. Ten gość jest moją inspiracją i kosmiczną energią każdego dnia! Żyj życiem jakiego pragniesz! Dziękuję, że JESTEM Twoją mamą" - czytamy.

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Wielką pasją syna Cegielskich jest motorsport. Nastolatek, który od najmłodszych lat pasjonował się Formułą 1, został profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Pierwszy wielki sukces odniósł w wieku zaledwie trzynastu lat, wygrywając zawody Rotax Central Eastern Europe na Węgrzech w kategorii Mini Max. Z kolei w roku ubiegłym zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii OK-N. Jak wynika z jego profilu na Instagramie (@franekcegielski_), siedemnastoletni już rajdowiec należy do narodowej kadry naszego kraju i kształci się w ramach Akademii Motorsportu ORLEN. Nic dziwnego, że Agnieszka Cegielska ma powody do dumy!

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