Tajemniczy samolot rozbił się podczas lądowania. Chmura ognia, wstrząsające nagranie!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-06-08 13:13

To miało być proste lądowanie awaryjne, ale zakończyło się tragedią. Prywatny odrzutowiec rozbił się w niedzielę, 7 czerwca, w pobliżu międzynarodowego lotniska na Dominikanie. W momencie, gdy samolot miał lądować na pasie startowym, uderzył o ziemię i momentalnie stanął w płomieniach. Zginęły dwie osoby.

Samolot rozbił się podczas lądowania. Momentalnie stanął w płomieniach.

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Autor: fl360aero/x.com (2)/ X (Twitter) Samolot rozbił się podczas lądowania. Momentalnie stanął w płomieniach.
  • Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego samolotu, który eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu międzynarodowego lotniska.
  • W wyniku zdarzenia pilot i drugi pilot zginęli na miejscu, a wstrząsające nagranie ukazuje moment wybuchu i spłonięcia maszyny.
  • Władze prowadzą pilne śledztwo, lecz wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii ani czy na pokładzie byli pasażerowie – poznaj szczegóły tej tajemniczej tragedii.

Prywatny samolot rozbił się przy awaryjnym lądowaniu

Media donoszą o katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce w niedzielę, 7 czerwca, w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego La Romana na Dominikanie. Prywatny, niewielki samolot, próbował lądować na lotnisku awaryjnie - na razie nie udało się jeszcze ustalić, z jakiego dokładnie powodu.  Przebieg zdarzenia widać jednak na nagraniu, które można znaleźć w mediach społecznościowych.

Widać na nim, jak maszyna podchodzi do lądowania, jednak w momencie, gdy część samolotu styka się z ziemią, ten nagle wybucha i staje w płomieniach. "Władze potwierdziły, że pilot i drugi pilot zginęli w katastrofie" - czytamy w serwisie "India Today". Na miejsce od razu ruszyli ratownicy, niestety obaj członkowie załogi już nie żyli. 

Szczątkowe informacje o samolocie. Nikt nie wie, czy lecieli nim pasażerowie

Portal przekazał, że od razu rozpoczęto śledztwo, które ma wyjaśnić dlaczego doszło do katastrofy i jakie okoliczności towarzyszyły awaryjnemu lądowaniu. Na razie nie zostały ujawnione informacje dotyczące potencjalnych pasażerów. Nie wiadomo też skąd i dokąd leciał prywatny samolot. Nagranie z chwili wypadku jest wstrząsające. 

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