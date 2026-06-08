Tajemniczy samolot rozbił się podczas lądowania. Chmura ognia, wstrząsające nagranie!

Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego samolotu, który eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu międzynarodowego lotniska.

W wyniku zdarzenia pilot i drugi pilot zginęli na miejscu, a wstrząsające nagranie ukazuje moment wybuchu i spłonięcia maszyny.

Władze prowadzą pilne śledztwo, lecz wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii ani czy na pokładzie byli pasażerowie – poznaj szczegóły tej tajemniczej tragedii.

Prywatny samolot rozbił się przy awaryjnym lądowaniu

Media donoszą o katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce w niedzielę, 7 czerwca, w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego La Romana na Dominikanie. Prywatny, niewielki samolot, próbował lądować na lotnisku awaryjnie - na razie nie udało się jeszcze ustalić, z jakiego dokładnie powodu. Przebieg zdarzenia widać jednak na nagraniu, które można znaleźć w mediach społecznościowych.

Widać na nim, jak maszyna podchodzi do lądowania, jednak w momencie, gdy część samolotu styka się z ziemią, ten nagle wybucha i staje w płomieniach. "Władze potwierdziły, że pilot i drugi pilot zginęli w katastrofie" - czytamy w serwisie "India Today". Na miejsce od razu ruszyli ratownicy, niestety obaj członkowie załogi już nie żyli.

Szczątkowe informacje o samolocie. Nikt nie wie, czy lecieli nim pasażerowie

Portal przekazał, że od razu rozpoczęto śledztwo, które ma wyjaśnić dlaczego doszło do katastrofy i jakie okoliczności towarzyszyły awaryjnemu lądowaniu. Na razie nie zostały ujawnione informacje dotyczące potencjalnych pasażerów. Nie wiadomo też skąd i dokąd leciał prywatny samolot. Nagranie z chwili wypadku jest wstrząsające.

WATCH: The pilot and co-pilot of a G200 executive jet were killed following an accident at La Romana International Airport. The aircraft, which had departed for Austin, Texas, reported technical problems and declared an emergency approximately 16 nautical miles southwest of La… pic.twitter.com/DB8SBL3abj— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 8, 2026