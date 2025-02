Trzeba to rozrysować...

Jakub Rzeźniczak to polski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy. Przez wiele lat był związany z Legią Warszawa, z którą zdobył kilka tytułów mistrza Polski. Grał też w zagranicznych klubach. Poza karierą sportową często pojawia się w mediach. Wraz z ukochaną żoną prowadzi w mediach społecznościowych konta, na których pokazuje, jak wygląda jego życie zawodowe oraz prywatne. Niedawno pochwalił się fanom relacją z urodzin córeczki.

Jakub Rzeźniczak wyprawił córce urodziny

Jakub Rzeźniczak zorganizował swojej córce huczne urodziny, które przypominały prawdziwą bajkową imprezę. Całe przyjęcie było utrzymane w różowej kolorystyce, od dekoracji po niektóre stroje gości. Na wydarzeniu pojawiły się wokalistki, które śpiewały piękne piosenki, oraz tancerki baletowe, dodające wydarzeniu elegancji i magii. Główną atrakcją był ogromny tort, ozdobiony złotymi detalami i świecącymi dekoracjami.

Oprócz tortu przygotowano również mnóstwo różowych babeczek, cukierków i innych słodkości dla gości. W centralnym punkcie sali stanęła makieta zamku, przy której można było zrobić pamiątkowe zdjęcia. Każdy element imprezy był dopracowany w najmniejszych szczegółach, aby stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Rzeźniczak zadbał o to, by jego córka poczuła się jak prawdziwa księżniczka. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło rodziny i przyjaciół, którzy bawili się razem z jubilatką. To wyjątkowe przyjęcie na długo zostanie w pamięci zarówno solenizantki, jak i jej bliskich.

Emocje powoli opadają i chcielibyśmy podziękować Wszystkim, których widać i nie widać za stworzenie tego cudownego, bajecznego dnia dla Antosi - czytamy w opisie posta.

Jakub Rzeźniczak opowiada o śmierci synka. Malutki Oliwier zmarł mu na rękach