W pierwszej polskiej edycji "Mistrzowskich pojedynków. Eternal Glory" zobaczyliśmy: Igę Baumgart-Witan, Damiana Janikowskiego, Adama Kszczota, Iwonę Guzowską, Karolinę Pilarczyk, Radosława Majdana oraz Jakuba Rzeźniczaka. Udział w programie wzięła także znana z show "The Traiors" mistrzyni Polski bodyfitness Olga Kelm.

"Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory": pierwszy odcinek za nami

Wszystko zaczęło się na Peloponezie. Uczestnicy spotkali się w wielkiej willi. Drużyna na początku wymieniła uprzejmości, a Radosław Majdan życzył wszystkim powodzenia.

Ja raczej takie sport wytrzymałościowe - powiedział Rzeźniczak.

Pierwsze zadanie to "syzyfowa kula". Kule o wadze 60 kg oraz 80 kg uczestnicy musieli przeturlać po specjalnym torze. Drużyny zostały podzielone i zaczęło się wyzwanie. Przez większość czasu na prowadzeniu był Jakub Rzeźniczak, który świetnie poradził sobie z wielką kulą. Piłkarz ukończył tor z czasem 3:46. Następnie udział w rywalizacji wzięły kolejne osoby, w tym Radosław Majdan. Były piłkarz w pewnym momencie ukląkł i tak zaczął toczyć kulę. Majdan miał z kolei czas 6:03. Najlepszy okazał się Damian Janikowski z czasem 2:32. Mężczyzna zrobi prawdziwe show. Po tej dyscyplinie wszyscy udali się do willi.

Nie zmęczyłem się tak od 10 lat. (...) Myślę, że zaczęliśmy wysoko - powiedział Radosław Majdan.

Anna Senkara odwiedziła uczestników wieczorem i powiedziała, że to Rzeźniczak wygrał. Okazuje się, że Damian ominął jedną bramkę, przez którą miał przeturlać kulę. Damian dostał zero punktów. Iwona i Damian są zagrożeni.

Następnego dnia panowie spotkali się w ogrodzie obok willi i zaczęli rozprawiać o dopingu. Większość uznała, że nie powinno się go brać. Panie z kolei zaczęły przygotowywać w tym czasie śniadanie dla wszystkich uczestników. Na początku nie były chętne, aby to zrobić. Damian przekonał je, aby zrobiły też porcje dla chłopaków. Wszyscy razem zasiedli do wspólnego stołu, aby zjeść poranny posiłek.

Kolejny dzień to kolejne zadanie. Tu trzeba było dobrać się w pary i znowu przenosić kule - były jednak znacznie mniejsze. Trzeba było umieścić je na drewnianej podstawce, która przyczepiona była sznurkami do specjalnych rączek. Każda z osób chwytała rączkę i musiała balansować podstawką tak, aby piłeczka nie spadła.

Jak mówi chińskie przysłowie "wolno znaczy szybko" - powiedział Radosław Majdan.

Wszystkie pary zaczęły swoje tory przeszkód. Nie było łatwo, bo piłki cały czas spadały. Najlepiej szło Damianowi oraz Idze. Z zadaniem poradzili sobie znakomicie! Zebrali wszystkie piłki w czasie 4:22.

No kto by zorganizował dorosłym ludziom taką zabawę, że przenosić kulki - powiedział Radosław Majdan.

Po podliczeniu najmniej punktów zgromadziły Iwona i Karolina - czeka je więc "nocny pojedynek". O zwycięstwie zdecyduje spryt i refleks. Panie musiały rzucać między sobą szklaną kulę wypełnioną wodą. Między nimi była gruba ściana - postawiona tak, aby się nie widziały. Iwona przerzuciła kulę za daleko. "Szklana piłka" rozbiła się poza granicami platformy i Iwona odpadła, a Karolina przeszła dalej.

Uczestnicy na początku programu umówili się z prowadzącą, że jeśli ktoś odpadnie, to wszyscy wskoczą razem do basenu. Tak też się stało na koniec show.

