Magda Gessler w nowym programie "Magda gotuje Internet". Kiedy premiera? Wśród gości Agnieszka Kaczorowska

Magda Gessler – jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk polskiego show-biznesu. Restauratorka, osobowość telewizyjna, kreatorka smaków i stylu, która od lat zachwyca widzów swoją charyzmą, szczerością i temperamentem. Znana z miłości do kolorów, mody, muzyki oraz podróży, przede wszystkim jednak z pasji do jedzenia i rozmów o prawdziwych emocjach. Jej autentyczność i wrażliwość na krzywdę innych zjednały jej miliony fanów.

O nowym programie Magdy Gessler jako pierwszy poinformował "Super Express" pod koniec listopada. W "Magda gotuje Internet", Magda Gessler otworzy drzwi swojego domu dla wyjątkowych gości – osób znanych z pierwszych stron gazet i internetowych nagłówków. W trakcie rozmów padną pytania, których jeszcze nigdy nie słyszeli, a widzowie będą mieli okazję poznać ich z zupełnie innej strony.

Magda Gessler porozmawia z wyjątkowymi gośćmi. Kiedy premiera?

Program to jednak coś więcej niż tylko rozmowy. Gessler znana jest ze swojego wyrazistego podejścia do świata show-biznesu i social mediów, a w nowym formacie podejmie walkę z hejtem i nietolerancją. Goście będą mogli odnieść się do plotek i nieporozumień krążących w Internecie, odpowiadając również na pytania widzów, które będą zadawane na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wśród pierwszych gości programu pojawią się m.in. Aleksandra Szwed, Jessica Mercedes, Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Oświeciński i Lidia Popiel. Atmosferę rozmów wzbogaci wspólne gotowanie – Magda Gessler przygotuje ulubione dania swoich gości, angażując ich zarówno w kuchnię, jak i w degustację. W programie nie zabraknie śmiechu, wzruszeń, a także emocji związanych z trudnymi pytaniami, które poruszą gospodarzy i widzów.

Premiera już 5 stycznia, a kolejne odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 11:20. Czy Magda Gessler po raz kolejny podbije serca widzów? Przekonajcie się sami!

Magda Gessler dostała nowy program w TVN. Ujawniamy szczegóły