Jakub Rzeźniczak i jego żona zrobili sobie nowe tatuaże. "Chory pomysł", Głupota totalna"

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
likp
2025-09-12 16:58

Jakub Rzeźniczak przez kilkanaście lat był znany jako solidny obrońca Legii Warszawa, której był nawet kapitanem. Od jakiegoś czasu jednak popularny "Rzeźnik" kojarzony jest przede wszystkim jako celebryta. Jak na celebrytę przystało, chętnie pokazuje w sieci obrazki ze swojego życia prywatnego. Tym razem mogliśmy zobaczyć, jak Jakub Rzeźniczak i jego żona zrobili sobie nowe tatuaże. Niektóre komentarze są bezlitosne.

  • Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina zrobili sobie nowe tatuaże, co pokazali na filmiku w mediach społecznościowych.
  • Paulina Rzeźniczak wytatuowała sobie imię i datę urodzin córki oraz rysunek dwóch kobiecych twarzy, a Jakub Rzeźniczak znak nieskończoności, napis "possible" na szyi i "no rain, no forest" na dłoniach.
  • Nowe tatuaże spotkały się z różnymi reakcjami internautów, od krytyki po wyrazy zachwytu.

Jakub Rzeźniczak partnerki

Jakub Rzeźniczak od 2021 roku związany jest z Pauliną. W kolejnym roku para wzięła ślub, a jesienią 2024 na świat przyszła ich córeczka - Antonina. Wcześniej wieloletni kapitan Legii Warszawa związany był m.in. z Edytą Zając, Eweliną Taraszkiewicz i Magdaleną Stępień. "Rzeźnik" nie był święty. Przyznał się do tego, że zdradzał swoją pierwszą żonę (Edytę Zając), a związek z Pauliną potwierdził miesiąc po tym, gdy urodził mu się synek Oliwier (był on owocem relacji z Magdaleną Stępień). Chłopczyk zmarł rok po porodzie. Chorował na rzadki nowotwór wątroby. Wydaje się, ze u boku Pauliny Rzeźniczak były defensor warszawskiej Legii faktycznie się ustatkował. Ich miłość kwitnie, czego dowodem jest choćby ostatni filmik, który małżonkowie rzucili na Facebooka. 

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak mają nowe tatuaże

Na początku widziany naklejane tatuaże na szyjach zakochanych. U piłkarza pojawia się napis "Paulina", a u jego żony - "Jakub". To jednak był tylko wstęp do bardziej "poważnych" wzorów. Paulina Rzeźniczak wytatuowała sobie imię i datę urodzin córki Antoniny oraz rysunek przedstawiający dwie kobiece twarze. Co ciekawe, takim motywem ozdobiła ciało także jej mama. Jakub Rzeźniczak - tak jak jego żona - wytatuował sobie znak nieskończoności. Na tym nie poprzestał. Szyja celebryty ozdobiona została napisem "possible", a dłonie - "no rain, no forest", co najpewniej ma podkreślić, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Nie wszystkim internautom tatuażowa ofensywa Rzeźniczaków przypadła do gustu, choć zachwytów też nie brakowało. 

Tak bawi się Jakub Rzeźniczak. Baluje z żoną w Barcelonie

Głupota, totalna, ale czego można się po nich spodziewać; To jest chory pomysł

- komentowali jedni. 

Super, bardzo delikatne i subtelne tatuaże , szczególnie na Pani Paulinie się pięknie prezentują; Delikatne i subtelne tatuaże. Lubię takie... PS. Nie ma co się przejmować złośliwymi komentarzami, to tylko świadczy o tym, że ktoś zazdrości

- ripostowali drudzy. A Wam podobają się nowe tatuaże Jakuba Rzeźniczaka i jego żony? Prezentujemy je w galerii

Jakub Rzeźniczak i jego żona zrobili sobie nowe tatuaże
12 zdjęć
Jessica Ziółek ostro o Jakubie Rzeźniczaku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAKUB RZEŹNICZAK
PAULINA RZEŹNICZAK