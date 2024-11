Robert Gonera z dwoma synami przyszedł do TVN! Jeden przystojniak, a drugi... To trzeba zobaczyć!

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie w lutym 2024 roku zostali rodzicami małej Antoniny. Ich instagramowe konta przepełnione są nagraniami oraz zdjęciami pokazującymi to, jak wygląda ich codzienne oraz zawodowe życie. Widać, że znany piłkarz w końcu znalazł miłość życia. Relacja z obecną żoną wydaje się należeć do jednej z lepszych. Zakochani nie szczędzą sobie czułość w sieci. Niedawno nawet pokazali, jak spędzali drugą rocznicę ślubu... polecieli do Barcelony. Na bogato!

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie balują w Barcelonie

W miniony czwartek Jakub Rzeźniczak oraz jego żona świętowali drugą rocznicę ślubu. Para, która jest bardzo aktywna w social mediach, oczywiście wrzuciła na swoje konta relacje z tego wyjątkowego dnia. Zakochani przypomnieli wiernym fanom, jak wyglądał ich ślub na Florydzie, a także jak spędzili rocznicę.

Na jaw wyszło, że wyjechali tylko we dwoje do Barcelony. W trakcie dnia zwiedzali miasto popijając kolorowe napoje z widokiem na Sagradę Familię, a wieczorem poszli na romantyczną randkę. Fotografiami pochwalili się oczywiście w mediach społecznościowych.

Za cudowny czas za nami i za jeszcze piękniejszy, który nas czeka - napisali zakochani w sieci.

Tego dnia Jakub oraz Paulina postawili na wyjątkowe stylizacje. Piłkarz miał na sobie garnitur, białą koszulę, a także eleganckie buty. Z kolei Paulina wybrała błyszczącą mini oraz szpilki w podobnym kolorze. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów. Większość była zachwycona stylizacjami Rzeźniczaków.

Ale jesteście super Piękna z Was kochająca się para Pani Paulina wygląda jak milion dolarów, przyjemności dla Was - pisali w sekcji komentarzy.

