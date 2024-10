Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak, kiedy byli w związku doczekali się wspólnego dziecka. Niestety ich miłość nie przetrwała próby czasu i para się rozstała. Po narodzinach dziecka okazało się, że chłopiec cierpi na rzadki nowotwór wątroby. Dziecko było leczone w Izraelu. Mimo terapii maluch zmarł w lipcu 2022 roku.

Jakub Rzeźniczak uczcił Dzień Dziecka Utraconego

15 października 2024 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego, który Rzeźniczak zdecydował się uczcić w wyjątkowy sposób. Mężczyzna zamieścił na InstaStories zdjęcia swojego synka z opisem pochodzącym z innego instagramowego profilu "Misie Szumisie".

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. To dzień pamięci o wszystkich nienarodzonych i zmarłych dzieciach. Dzień, który dotyczy tak wielu z nas… Dla niektórych będzie to następna rocznica, piąta, dziewiąta, a dla innych świeża (zbyt świeża) rana. Wszystkich Was mocno dziś przytulamy - czytamy we wpisie.

Na co chorował syn Jakuba Rzeźniczaka?

Magdalena Stępień kilka lat temu w sieci informowała, że jej syn Oliwier jest poważnie chory, a wykryty nowotwór wątroby wymagał leczenia.

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie, byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór, bardzo rzadko występujący guz wątroby - pisała kobieta na instagramowym koncie.

Pod koniec lipca 2022 roku modelka poinformowała o śmierci chłopca. Do końca walczyła o to, aby uratować swoje dziecko. Organizowała zbiórki na leczenie, a nawet poleciała z nim do Izraela. Niestety nie udało się.

Kochani, choroba Oliwierka niestety szybko rozprzestrzeniła się i zabrała naszego Aniołka tutaj na Ziemi Świętej, w Izraelu. Czujemy niewyobrażalny ból, ale i ogromną wdzięczność, za każdy dzień jego życia. Było tych dni dokładnie 376 - napisała w sieci.

