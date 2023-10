Jakub Rzeźniczak mówił, że "nie ma żadnych" więzi z córką. Dotarliśmy do nieznanych zdjęć piłkarza, Inez i Eweliny Taraszkiewicz

W sądzie toczy się sprawa o odebranie władzy rodzicielskiej Jakuba Rzeźniczaka w stosunku do córki Inez. Piłkarz we wspomnianym wywiadzie wyznał, że nie czuje z nią żadnych więzi, czym wywołał powszechne oburzenie. - Wiele osób zarzuca mi, że nie zadzwoniłem do Inez z życzeniami na dzień dziecka. Tylko ja jej nie widziałem od dwóch lat i nie mam z nią żadnej więzi. Nie chcę temu dziecku robić wody z mózgu i dzwonić do niego po takim czasie. Pierwszy raz córkę zobaczyłem po 1,5 roku. Starałem się nawiązać z nią więź, jednak na przestrzeni lat to mi się nie udało - powiedział. - Prawdopodobnie władza rodzicielska będzie mi ograniczona i szczerze mówiąc nie mam siły już o to walczyć. Każde moje spotkanie z Eweliną kończy się awanturą. Gdy wróciłem do Płocka z Azerbejdżanu, starałem się brać Inez do siebie na 2-3 dni, ale za każdym razem kończyło się to kłótnią Magdy z Eweliną - dodał.

Jakub Rzeźniczak na zdjęciach z córeczką

Kilka dni temu odebraliśmy maila ze zdjęciami piłkarza i małej Inez, które świadczą o tym, że miał (lub nadal ma) kontakt ze swoją pociechą. Na zdjęciach możemy zobaczyć, jak się razem bawią i beztrosko spędzają czas. O potwierdzenie autentyczności fotografii poprosiliśmy Ewelinę Taraszkiewicz. - Jeśli chodzi o zdjęcia, które dostaliście - nie jestem ich autorką, nie posiadam ich - domniemam, że zostały wykonane przez Jakuba, gdy spędzał czas z Inez. Wiem, że wysyłał je do różnych osób - powiedziała nam.

- Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki to był okres i kiedy zostały wykonane. Inez mogła mieć 1,5-2 lata - dodaje. Ewelina Taraszkiewicz odniosła się także do rzekomego konfliktu z Magdą Stępień, byłą partnerką Kuby Rzeźniczaka. - Dementuję natomiast jakobyśmy z Magdą się kłóciły. Bardzo się polubiłyśmy, Magda zawsze darzyła mnie szacunkiem i zakochała się w Inez - sama może to potwierdzić. Między nami doszło kiedyś do jednego nieporozumienia, które było spowodowane niejako przez samego Jakuba. Zwróciłam mu uwagę, że Inez powiedziała o pewnej sytuacji i poprosiłam, by na ten temat spróbował porozmawiać z Magdą, a on nastawił ją przeciwko. Są to state czasy do których nie warto dziś wracać - słyszymy.

O samym Rzeźniczaku i jego nowej ukochanej nie chce rozmawiać. - Do czasu zakończenia spraw sądowych, nie chcę się wypowiadać na temat Państwa Rzeźniczak.

Grób synka Jakuba Rzeźniczaka