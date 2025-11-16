Rzeźniczakowie reklamują kalendarz adwentowy dla dorosłych! Śmiałe ujęcia. Puściły im hamulce?

Takiego "adwentu" nikt się nie spodziewał. Paulina i Jakub Rzeźniczakowie wrzucili do sieci wideo, od którego robi się naprawdę gorąco. Bieliźniane ujęcia, zmysłowe pozy, a nawet Jakub całujący stopy żony. Wszystko po to, by zachęcić do zakupu… erotycznego kalendarza adwentowego.

Rzeźniczakowie pokazali intymne ujęcia

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie opublikowali nagranie, które momentalnie przyciągnęło uwagę obserwatorów. Ujęcia są intymne, bliskie, momentami bardzo odważne - a wszystko w ramach promocji erotycznego kalendarza adwentowego, który para poleca swoim widzom.

Nowe nagranie pary różni się jednak od typowej rodzinnej kroniki. Paulina Rzeźniczak pojawia się w bieliźnie, Jakub Rzeźniczak obejmuje ją i całuje jej stopy, a całość utrzymana jest w sensualnym, nastrojowym klimacie. W materiale nie brakuje intymnych gestów, namiętnych pocałunków i zmysłowych ujęć. Na dokładkę – wspólne krojenie grejpfruta jak z produkcji Blanki Lipińskiej.

Choć wielu mogłoby uznać, że jest to zapowiedź jakieś filmowej przygody, nagranie okazało się reklamą… erotycznego kalendarza adwentowego. Zdecydowanie bardziej "dla dorosłych", niż sugeruje grudniowa tradycja.

Jakub Rzeźniczak odnalazł szczęście u boku Pauliny

Wizerunek Jakuba Rzeźniczaka bywał przez lata tematem medialnych dyskusji. Konflikty z byłymi partnerkami, głośne wywiady i rodzinne spory sprawiły, że piłkarz długo nie schodził z nagłówków. W ostatnim czasie wyraźnie próbuje od tego odejść i pokazuje swoje rodzinne oblicze. Kuba prezentuje się jako spokojny rodzinny facet – oddany mąż, zaangażowany ojciec, człowiek, który "zrzucił z siebie" dawny chaos. Paulina natomiast coraz śmielej wchodzi w świat influencerek. Od narodzin córki dokumentuje swoją metamorfozę, treningi i codzienne życie. Widać, że kamera to dla niej naturalne środowisko.

