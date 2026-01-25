Gęsta mgła nad lotniskiem. Duże utrudnienia, samoloty przekierowane do innych portów

- Gęsta mgła sparaliżowała krakowskie lotnisko, powodując znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym.
- Wiele samolotów zostało przekierowanych na lotnisko w Katowicach, co dotknęło pasażerów podróżujących z i do Krakowa.
- Sprawdź, które loty zostały zmienione i jak pasażerowie mogą śledzić status swoich rejsów.
Lotnisko w Krakowie sparaliżowane przez mgłę
Krakowskie lotnisko zmaga się z problemami spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Gęsta mgła, która spowiła okolicę, uniemożliwia bezpieczne lądowania i starty samolotów. W związku z tym w niedzielę (25 stycznia) przed południem podjęto decyzję o przekierowaniu części lotów na inne lotniska, w tym głównie do Katowic. Port na bieżąco przekazuje informacje o przewidywanych opóźnieniach.
Które loty zostały przekierowane?
Jak poinformowało lotnisko w oficjalnym komunikacie, sytuacja jest dynamiczna i może ulegać zmianom. „Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom” – czytamy w komunikacie.
Do Katowice Airport zostały przekierowane następujące rejsy:
- SK 1735 Scandinavian Airlines z Kopenhagi
- D8 3562 Norwegian z Kopenhagi
- W6 2040 Wizz Air z Wilna
- FR 3327 Ryanair z Shannon
- KL 1323 KLM z Amsterdamu
Apel do pasażerów. Sprawdź status lotu
Władze lotniska zaapelowały do pasażerów o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących statusu ich lotów
"Decyzja o przekierowaniach czy odwołanych rejsach leży po stronie linii lotniczej, która na bieżąco przekazuje informacje pasażerom” – podkreślono w komunikacie. Kraków Airport aktualizuje informacje na tablicach w terminalu, na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.
Bieżące informacje dotyczące rozkładu lotów i statusach rejsów dostępne są na stronie i w aplikacji mobilnej KrakowAirport.