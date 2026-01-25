Samotny senior leżał bezradnie na podłodze łazienki. Niepozorny drobiazg uratował mu życie

Niepełnosprawny senior z Woli znalazł się w dramatycznej sytuacji, leżąc bezradnie na podłodze łazienki.

Dzięki opasce medycznej, Straż Miejska otrzymała pilne zgłoszenie i szybko dotarła na miejsce.

66-latka

Warszawa Wola. Samotny senior leżał bezradnie na podłodze łazienki

Do zdarzenia doszło tuż przed północą we czwartek, 22 stycznia. Strażnicy Miejscy z Oddziału Specjalistycznego przeprowadzali kontrolę w jednym z punktów sprzedaży alkoholu przy ul. Świętokrzyskiej, gdy nagle otrzymali pilne zgłoszenie. Informacja pochodziła z systemu opaski medycznej, w którą wyposażony był mieszkaniec jednego z bloków przy al. Jana Pawła II. Ze zgłoszenia wynikało, że znajduje się tam mężczyzna, który leży w łazience i nie jest w stanie samodzielnie się podnieść.

Gdy mundurowi zjawili się pod wskazanym adresem zastali otwarte drzwi do mieszkania. Wewnątrz, na podłodze w łazience, odnaleźli mężczyznę, który spadł z wózka inwalidzkiego.

- Najważniejsze było upewnienie się, czy poszkodowany nie odniósł obrażeń. Mężczyzna był przytomny, nie uskarżał się na żadne dolegliwości i zadeklarował, że nie potrzebuje dodatkowej pomocy medycznej - przekazał młodszy inspektor Stanisław Matsumoto.

Gadżet ratujący życie

Strażnicy miejscy ostrożnie przenieśli 66-latka najpierw na wózek, a następnie do łóżka, upewniając się, że jest bezpieczny. Podczas rozmowy ustalili, że mężczyzna mieszka sam, a jego najbliższa rodzina przebywa za granicą. Na szczęście, jak sam przyznał, w ciągu dnia korzysta ze zorganizowanej opieki pielęgniarskiej.

- Dzięki nowoczesnej technologii – systemowi opaski ratunkowej – oraz błyskawicznej akcji, jego pechowy wypadek zakończył się szczęśliwie - przekazała Straż Miejska.

