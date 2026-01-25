Samotny senior leżał bezradnie na podłodze łazienki. Niepozorny drobiazg uratował mu życie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-25 12:04

W dramatycznej sytuacji znalazł się niepełnosprawny mężczyzna mieszkający samotnie na Woli w Warszawie. 66-latek spadł z wózka inwalidzkiego w łazience i bezradnie leżał na podłodze. Życie uratował mu niepozorny drobiazg. Dzięki temu gadżetowi pomoc przybyła błyskawicznie.

Starszy mężczyzna (zdjęcie poglądowe)

i

Autor: Pixabay.com Starszy mężczyzna (zdjęcie poglądowe)
Super Express Google News
  • Niepełnosprawny senior z Woli znalazł się w dramatycznej sytuacji, leżąc bezradnie na podłodze łazienki.
  • Dzięki opasce medycznej, Straż Miejska otrzymała pilne zgłoszenie i szybko dotarła na miejsce.
  • Sprawdź, jak niepozorny gadżet uratował życie 66-latka i co to była za opaska.

Warszawa Wola. Samotny senior leżał bezradnie na podłodze łazienki

Do zdarzenia doszło tuż przed północą we czwartek, 22 stycznia. Strażnicy Miejscy z Oddziału Specjalistycznego przeprowadzali kontrolę w jednym z punktów sprzedaży alkoholu przy ul. Świętokrzyskiej, gdy nagle otrzymali pilne zgłoszenie. Informacja pochodziła z systemu opaski medycznej, w którą wyposażony był mieszkaniec jednego z bloków przy al. Jana Pawła II. Ze zgłoszenia wynikało, że znajduje się tam mężczyzna, który leży w łazience i nie jest w stanie samodzielnie się podnieść.

Gdy mundurowi zjawili się pod wskazanym adresem zastali otwarte drzwi do mieszkania. Wewnątrz, na podłodze w łazience, odnaleźli mężczyznę, który spadł z wózka inwalidzkiego.

- Najważniejsze było upewnienie się, czy poszkodowany nie odniósł obrażeń. Mężczyzna był przytomny, nie uskarżał się na żadne dolegliwości i zadeklarował, że nie potrzebuje dodatkowej pomocy medycznej - przekazał młodszy inspektor Stanisław Matsumoto.

Polecany artykuł:

6-letni chłopiec zginął w Warszawie. Jest nagranie z wypadku. Tak do niego dosz…

Gadżet ratujący życie

Strażnicy miejscy ostrożnie przenieśli 66-latka najpierw na wózek, a następnie do łóżka, upewniając się, że jest bezpieczny. Podczas rozmowy ustalili, że mężczyzna mieszka sam, a jego najbliższa rodzina przebywa za granicą. Na szczęście, jak sam przyznał, w ciągu dnia korzysta ze zorganizowanej opieki pielęgniarskiej.

- Dzięki nowoczesnej technologii – systemowi opaski ratunkowej – oraz błyskawicznej akcji, jego pechowy wypadek zakończył się szczęśliwie - przekazała Straż Miejska.

Polecany artykuł:

Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Pod jednym warunkiem
Tyle zarabiają strażnicy miejscy w Warszawie. Stawki mogą zaskoczyć
13 zdjęć
Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte
Sonda
Czy straż miejska jest potrzebna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
NIEPEŁNOSPRAWNY
WARSZAWA WOLA