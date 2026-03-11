Trwają poszukiwania zaginionego Sebastiana Stańczaka. Co się z nim stało?

Zaginął 41-letni Sebastian Stańczak z Marek

Sprawę poszukiwań drugiego stopnia zaginionego Sebastiana Stańczaka nadzorują funkcjonariusze z Komisariatu Policji w podwarszawskich Markach, gdzie mężczyzna na co dzień mieszkał. Ostatni raz 41-latka widziano w poniedziałek, 2 lutego. Od tamtej pory słuch po nim zaginął.

Jak wynika z policyjnego rysopisu, zaginiony Sebastian Stańczak mierzy 190 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Zgodnie ze zgłoszeniem, które dotarło do mundurowych, w dniu zaginięcia 41-latek miał na sobie kurtkę koloru czerwonego.

Policjanci apelują o pomoc w odnalezieniu Sebastiana Stańczaka

Od momentu, gdy mężczyzna był widziany po raz ostatni, minął już ponad miesiąc. Mundurowi zwracają się więc z gorącym apelem do lokalnej społeczności, prosząc o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 41-latka.

"Wszelkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do policjantów osobiście do Komisariatu Policji w Markach przy ul. Sportowej 5, telefonicznie pod numerami tel.: 47 72 47 761, 47 72 47 771, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Należy pamiętać, że w tego typu sytuacjach nieocenione okazuje się zaangażowanie mieszkańców i ich spostrzegawczość. Często to właśnie osoby przemieszczające się po okolicy, jeżdżące komunikacją miejską czy po prostu spacerujące, mogą dostrzec coś, co umknęło uwadze innych. Bywa, że kluczowy dla sprawy przełom następuje dzięki jednemu zgłoszeniu od świadka, który zwrócił uwagę na pozornie błahy detal. Dlatego tak istotne jest, aby nie być obojętnym i przekazywać służbom każdą wskazówkę, która może przyczynić się do odnalezienia zaginionego.

