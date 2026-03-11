Trawnik usłany strzykawkami i igłami. Strażnicy nazbierali pół wiadra!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-11 14:07

Szok! Prawie pół wiadra strzykawek i igieł zebrali strażnicy miejscy z trawnika na jednym z rembertowskich osiedli! Na trawniku leżały też waciki ze śladami krwi. O zagrożeniu czyhającym przede wszystkim na dzieci i zwierzęta zaalarmowali zaniepokojeni mieszkańcy.

  • W nocy z 10 na 11 marca Straż Miejska interweniowała w Rembertowie na ul. Pielgrzymów, gdzie mieszkańcy zgłosili trawnik usłany strzykawkami, igłami i wacikami ze śladami krwi.
  • Strażnicy miejscy zebrali prawie pół wiadra niebezpiecznych odpadów z trawnika, zabezpieczając teren przed potencjalnym zagrożeniem dla dzieci i zwierząt.
  • Zebrane odpady zostały przewiezione do punktu utylizacji zagrożeń biologicznych w Szpitalu WAM na ul. Szaserów.

Warszawa, Rembertów. Trawnik usłany strzykawkami

Szokujące zawiadomienie strażnicy miejscy otrzymali w nocy z 10 na 11 marca. Zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali mundurowych o niebezpiecznych śmieciach zanieczyszczających trawnik przy ul. Pielgrzymów w Rembertowie. Kilka minut po godz. 23 strażnicy zastali we wskazanym miejscu zdenerwowanych ludzi, którzy pokazali im trawnik... usłany igłami i strzykawkami!

- W niektórych z nich widoczne były jeszcze resztki jakiejś substancji. Na trawniku leżały też waciki ze śladami krwi. Zgłaszający obawiali się, że odpadami zainteresują się i pokaleczą dzieci albo wyprowadzane na spacer psy - poinformowała Straż Miejska.

Pół wiadra strzykawek

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Zabezpieczyli zagrożony teren, sporządzili dokumentację i w porozumieniu z przełożonymi podjęli decyzję o niezwłocznym usunięciu niebezpiecznych odpadów. Skrupulatnie usuwali z trawnika igły, strzykawki i materiały opatrunkowe, aż wszystko udało im się sprzątnąć. Uzbierali prawie pół wiadra niebezpiecznych przedmiotów! Skontrolowali też najbliższą okolicę pod kątem podobnego zaśmiecenia.

- Po upewnieniu się, że teren jest uprzątnięty i czysty, strażnicy przewieźli zebrane odpady do punktu utylizacji zagrożeń biologicznych w Szpitalu WAM na Szaserów - przekazała Straż Miejska.

