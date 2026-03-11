Kierowca roztrzaskał Audi o betonowy przepust. Trzy osoby trafiły do szpitala

2026-03-11 13:19

Poważne zdarzenie drogowe w okolicach Gucina w powiecie płońskim. 41-latek kierujący Audi zjechał z trasy i uderzył w betonowy przepust. Trójka poszkodowanych wymagała pomocy medycznej w szpitalu, a jedna z pasażerek nie zgodziła się na przewiezienie do placówki.

Zjechał z drogi i rąbnął w betonowy przepust. Trzy osoby w szpitalu

Autor: KPP w Płońsku/ Materiały prasowe

Wypadek w Gucinie. Audi wjechało w betonowy przepust

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 10 marca, krótko przed godziną 22:00 w okolicach Gucina w powiecie płońskim. Ze wstępnych informacji zebranych przez policjantów wynika, że samochód osobowy marki Audi przemieszczał się od strony Ojrzenia w stronę Nowego Miasta.

- Na łuku drogi 41-letni kierowca, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, następnie poruszał się wzdłuż przydrożnego rowu, otarł się o drzewo i ostatecznie uderzył w betonowy przepust - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Trzy osoby ranne w zderzeniu Audi z przepustem

W wyniku tego zdarzenia nie obyło się bez osób poszkodowanych. Rany odniósł 41-letni kierujący pojazdem oraz dwoje jego pasażerów: 44-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta. Cała trójka została przetransportowana do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.

Z relacji funkcjonariuszy wynika również, że czwarta osoba podróżująca autem, 27-letnia pasażerka, nie wyraziła zgody na zabranie jej do szpitala i ostatecznie trafiła pod opiekę swoich bliskich.

Obecnie mundurowi prowadzą dalsze czynności śledcze, których celem jest szczegółowe ustalenie wszystkich okoliczności oraz przyczyn tego groźnego wypadku z wtorkowego wieczoru.

