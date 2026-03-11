Pogoda na Wielkanoc 2026 w Warszawie i na Mazowszu. Tak teraz wygląda prognoza

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-11 12:03

Mogłoby się zdawać, że dopiero co witaliśmy 2026 rok, a już coraz większymi krokami zbliża się Wielkanoc. Nim na dobre ruszą świąteczne przygotowania, postanowiliśmy sprawdzić, jak w połowie marca wyglądają prognozy pogody dla Warszawy i Mazowsza na 5 i 6 kwietnia. Czy można się spodziewać ciepła i słońca, czy raczej deszczowego ochłodzenia?

Wielkanoc

i

Autor: Yves Cedric Schulze/ Unsplash.com

Wielkanoc 2026 - kiedy?

Tegorocznej Wielkanocy powinna już towarzyszyć prawdziwie wiosenna aura, a to ze względu na termin świąt. Niedziela Palmowa przypadnie na 29 marca, a Wielkanocna Niedziela i Poniedziałek - kolejno na 5 i 6 kwietnia. Czy jednak prognozy pogody na te dni będą dla mieszkańców Warszawy i całego woj. mazowieckiego łaskawe?

Pogoda na Wielkanoc 2026 - prognoza dla Warszawy i Mazowsza

Jak wynika z informacji przedstawionych w serwisie AccuWeather, Wielki Tydzień w Warszawie powinien być raczej słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 7°C do 12°C. Noce mogą się jednak okazać chłodne - temperatury spadną nawet do 0°C. W Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia termometry w stolicy mają wskazać do 12°C (odczuwalne 11°C), będzie przeważnie słonecznie, nie powinno padać. 6 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny na termometrach ponownie do 12°C, ale z rosnącym zachmurzeniem. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów okazuje się wyższe, ale wciąż stosunkowo niewielkie.

Podobne warunki mają się utrzymać w całym woj. mazowieckim. W długoterminowej prognozie pogody na tydzień 30 marca - 5 kwietnia IMGW przewiduje dla regionu średnie maksymalne temperatury na poziomie 11°C, a dla tygodnia od 6 do 12 kwietnia - na poziomie 12°C. Średnia temperatura minimalna wyniesie natomiast ok. 2-3°C.

Warto oczywiście pamiętać, że do Wielkanocy 2026 pozostało jeszcze stosunkowo sporo czasu. Prezentowane prognozy mogą oczywiście zostać zmodyfikowane, a sytuacja - dynamicznie się zmieniać. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych przez IMGW.

Startuje sezon Veturilo w Warszawie - już po raz 15 - zobacz zdjęcia:

Startuje sezon Veturilo w Warszawie – już po raz 15
Galeria zdjęć 4
Jeszcze zima, a już Wielkanoc. Ozdoby w sklepach zaskoczyły klientów
Co nas czeka?
Klimat. Jak zmieni się nasze życie? Ile mamy czasu? | CO NAS CZEKA? #6 - prof. Szymon Malinowski
Co nas czeka?
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
PROGNOZA POGODY
WARSZAWA
POGODA
MAZOWIECKIE