Pogoda na Wielkanoc 2026 w Warszawie i na Mazowszu. Tak teraz wygląda prognoza

Wielkanoc 2026 - kiedy?

Tegorocznej Wielkanocy powinna już towarzyszyć prawdziwie wiosenna aura, a to ze względu na termin świąt. Niedziela Palmowa przypadnie na 29 marca, a Wielkanocna Niedziela i Poniedziałek - kolejno na 5 i 6 kwietnia. Czy jednak prognozy pogody na te dni będą dla mieszkańców Warszawy i całego woj. mazowieckiego łaskawe?

Pogoda na Wielkanoc 2026 - prognoza dla Warszawy i Mazowsza

Jak wynika z informacji przedstawionych w serwisie AccuWeather, Wielki Tydzień w Warszawie powinien być raczej słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 7°C do 12°C. Noce mogą się jednak okazać chłodne - temperatury spadną nawet do 0°C. W Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia termometry w stolicy mają wskazać do 12°C (odczuwalne 11°C), będzie przeważnie słonecznie, nie powinno padać. 6 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny na termometrach ponownie do 12°C, ale z rosnącym zachmurzeniem. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów okazuje się wyższe, ale wciąż stosunkowo niewielkie.

Podobne warunki mają się utrzymać w całym woj. mazowieckim. W długoterminowej prognozie pogody na tydzień 30 marca - 5 kwietnia IMGW przewiduje dla regionu średnie maksymalne temperatury na poziomie 11°C, a dla tygodnia od 6 do 12 kwietnia - na poziomie 12°C. Średnia temperatura minimalna wyniesie natomiast ok. 2-3°C.

Warto oczywiście pamiętać, że do Wielkanocy 2026 pozostało jeszcze stosunkowo sporo czasu. Prezentowane prognozy mogą oczywiście zostać zmodyfikowane, a sytuacja - dynamicznie się zmieniać. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych przez IMGW.

Startuje sezon Veturilo w Warszawie - już po raz 15 - zobacz zdjęcia:

4

Jeszcze zima, a już Wielkanoc. Ozdoby w sklepach zaskoczyły klientów