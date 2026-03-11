Najpierw utrudnienia, potem zielona oaza. Grzybowska zmienia się nie do poznania, a to dopiero początek.

Vanessa Nachabe
2026-03-11 13:51

Nadchodzi kolejny etap utrudnień, który potrwa do wiosny. To jednak cena za jedną z największych zielonych metamorfoz w tej części miasta, która zamieni ruchliwą arterię w spokojniejszą, bardziej przyjazną ulicę. Zanim to nastąpi, piesi i kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowe utrudnienia od 11 marca i finał inwestycji w 2027 roku.

Ulica Grzybowska w Warszawie przed przebudową

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ulica Grzybowska w Warszawie przed przebudową
Super Express Google News
  •  Od 11 marca ulica Grzybowska w Warszawie wchodzi w kolejny etap przebudowy, który wiąże się z nowymi utrudnieniami dla pieszych i kierowców.
  • Zamknięty zostanie chodnik oraz zatoka parkingowa na odcinku między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców, jednak liczba pasów ruchu pozostanie bez zmian.
  •  Inwestycja, której finał zaplanowano na wiosnę 2027 roku, ma przekształcić Grzybowską w zieloną oazę z ponad setką nowych drzew i tysiącami krzewów.
  •  Dowiedz się, jak ulica Grzybowska zmieni się nie do poznania i co zyskają mieszkańcy po zakończeniu prac!

Warszawa. Ulica Grzybowska, najważniejsze utrudnienia

Prace na ulicy Grzybowskiej trwają od jesieni ubiegłego roku, a od środy, 11 marca, drogowcy wchodzą na kolejny odcinek. Tym razem zmiany obejmą fragment między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców. Robotnicy rozpoczną przebudowę chodnika po północnej stronie ulicy (bliżej jezdni, po stronie przychodni i sklepu spożywczego). Przejście będzie możliwe chodnikiem bliżej budynków. Od 11 marca nastąpi zamknięcie chodnika Odcinek Al. Jana Pawła II – Waliców (strona północna). Zamknięcie zatoki parkingowej oraz zwężenie dojścia do pasów przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą.Drogowcy zapewniają, że przejścia dla pieszych przy Alei Jana Pawła II i ulicy Waliców pozostaną bez zmian, a liczba pasów ruchu nie zostanie ograniczona.

Grochowska, jak ulica śmierci? Po tragedii dziecka wraca temat bezpieczeństwa
Galeria zdjęć 16

Polecany artykuł:

Codziennie tędy przechodzisz. Nie masz pojęcia, jakie sekrety kryje jedna z naj…

Wielki finał w 2027: Beton ustąpi miejsca zieleni

Choć obecne utrudnienia mogą być frustrujące, warto pamiętać o ostatecznym celu tej inwestycji. Ulica Grzybowska przejdzie kompletną metamorfozę, która ma zakończyć się wiosną 2027 roku. Po zakończeniu prac mieszkańcy i użytkownicy zyskają zupełnie nową jakość przestrzeni.

Co zmieni się na Grzybowskiej?

Pomiędzy Towarową a Al. Jana Pawła II powstaną dwie nitki po jednym pasie ruchu z dodatkowymi pasami do skrętów. Po obu stronach ulicy pojawią się równe, szerokie chodniki. Rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów na jezdni. Koniec z chaotycznym postojem, powstaną wyznaczone miejsca. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami i bylinami. To inwestycja, która ma oddać ulicę mieszkańcom, ograniczając dominację samochodów i wprowadzając w ścisłe centrum miasta tak potrzebną zieleń.

Odcinkowy pomiar prędkości na DW 579
Galeria zdjęć 3

Polecany artykuł:

Kto naprawdę zbudował najsłynniejszą ulicę Warszawy?
Sonda
Czy w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki