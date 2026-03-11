Najpierw utrudnienia, potem zielona oaza. Grzybowska zmienia się nie do poznania, a to dopiero początek.

Od 11 marca ulica Grzybowska w Warszawie wchodzi w kolejny etap przebudowy, który wiąże się z nowymi utrudnieniami dla pieszych i kierowców.

Zamknięty zostanie chodnik oraz zatoka parkingowa na odcinku między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców, jednak liczba pasów ruchu pozostanie bez zmian.

Inwestycja, której finał zaplanowano na wiosnę 2027 roku, ma przekształcić Grzybowską w zieloną oazę z ponad setką nowych drzew i tysiącami krzewów.

Dowiedz się, jak ulica Grzybowska zmieni się nie do poznania i co zyskają mieszkańcy po zakończeniu prac!

Warszawa. Ulica Grzybowska, najważniejsze utrudnienia

Prace na ulicy Grzybowskiej trwają od jesieni ubiegłego roku, a od środy, 11 marca, drogowcy wchodzą na kolejny odcinek. Tym razem zmiany obejmą fragment między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców. Robotnicy rozpoczną przebudowę chodnika po północnej stronie ulicy (bliżej jezdni, po stronie przychodni i sklepu spożywczego). Przejście będzie możliwe chodnikiem bliżej budynków. Od 11 marca nastąpi zamknięcie chodnika Odcinek Al. Jana Pawła II – Waliców (strona północna). Zamknięcie zatoki parkingowej oraz zwężenie dojścia do pasów przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą.Drogowcy zapewniają, że przejścia dla pieszych przy Alei Jana Pawła II i ulicy Waliców pozostaną bez zmian, a liczba pasów ruchu nie zostanie ograniczona.

Wielki finał w 2027: Beton ustąpi miejsca zieleni

Choć obecne utrudnienia mogą być frustrujące, warto pamiętać o ostatecznym celu tej inwestycji. Ulica Grzybowska przejdzie kompletną metamorfozę, która ma zakończyć się wiosną 2027 roku. Po zakończeniu prac mieszkańcy i użytkownicy zyskają zupełnie nową jakość przestrzeni.

Co zmieni się na Grzybowskiej?

Pomiędzy Towarową a Al. Jana Pawła II powstaną dwie nitki po jednym pasie ruchu z dodatkowymi pasami do skrętów. Po obu stronach ulicy pojawią się równe, szerokie chodniki. Rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów na jezdni. Koniec z chaotycznym postojem, powstaną wyznaczone miejsca. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami i bylinami. To inwestycja, która ma oddać ulicę mieszkańcom, ograniczając dominację samochodów i wprowadzając w ścisłe centrum miasta tak potrzebną zieleń.

