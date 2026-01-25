Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Pod jednym warunkiem

Wolontariusze WOŚP w Warszawie mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w I strefie oraz pociągów KM i WKD.

Warunkiem darmowych przejazdów jest okazanie ważnego identyfikatora wolontariusza.

Miasto przygotowało dodatkowe kursy autobusów, tramwajów i metra, a także atrakcje, takie jak zabytkowe tramwaje i pokazy pierwszej pomocy.

Darmowe przejazdy dla wolontariuszy WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów rozgrzewa serca Polaków. W niedzielę, podczas 34. finału WOŚP, Warszawa otworzy ulice dla wolontariuszy. Miasto przygotowało szereg udogodnień, aby wesprzeć tych, którzy zbierają fundusze na szczytny cel.

W niedzielę, każdy wolontariusz WOŚP w Warszawie może podróżować za darmo.

Wolontariusze mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w granicach I strefy biletowej. Dotyczy to autobusów, tramwajów i metra.

Darmowe przejazdy obowiązują również w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Jedynym warunkiem jest okazanie ważnego identyfikatora wolontariusza WOŚP.

Dodatkowe kursy i specjalne atrakcje na trasach

Aby ułatwić dotarcie na finał WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego i powrót do domu, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował dodatkowe kursy.

O 19:30 na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 509, kursujące w obu kierunkach (Winnica i Gocław).

Ze stacji Dworzec Wileński wyruszą dodatkowe pociągi metra linii M2 w kierunku Bemowa.

Uruchomione zostaną dodatkowe tramwaje linii 7 (na trasie skróconej od Dworca Wschodniego (Kijowskiej) do Placu Narutowicza) oraz linii 26 (w kierunku Metra Młociny) z pętli przy Alei Zielenieckiej do Metra Młociny.

W godzinach 12-21 będzie kursował zabytkowy tramwaj linii 34T na trasie Plac Narutowicza – Stadion Narodowy. Przejazd będzie darmowy,

W godzinach 10-18 będzie kursował również zabytkowy tramwaj linii B, z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.

Bydgoszcz znów najlepsza! Ponad 270 osób wiosłowało dla WOŚP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ikarus "Bizon" i pokazy pierwszej pomocy

Miejskie Zakłady Autobusowe przygotowały dodatkowe atrakcje. Przed Muzeum Narodowym, w godzinach 10-16, będzie można zobaczyć wyremontowanego Ikarusa 280, tzw. „Bizona”. W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz stanie fotobudka.

Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13-19, w nowoczesnym wagonie Hyundai będą odbywały się pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami, prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.

Utrudnienia w ruchu i parkowaniu

Kierowcy powinni pamiętać o utrudnieniach w ruchu w okolicy Stadionu Narodowego.

Na błoniach Stadionu Narodowego obowiązuje zakaz zatrzymywania.

Od strony nasypu kolejowego i ulicy Zamoyskiego kierowcy nie zaparkują do poniedziałku, 26 stycznia. Po stronie Alei Zielenieckiej zakaz będzie obowiązywał do poniedziałku, 2 lutego. Centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 9 lutego.

Do godziny 6 w poniedziałek nie będzie można wjechać na błonia stadionu.