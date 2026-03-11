2. Regionalna Baza Logistyczna otrzyma własny sztandar. Wielkie wydarzenie w polskiej armii

Oficjalne przekazanie sztandaru na ręce dowództwa 2. Regionalnej Bazy Logistycznej zaplanowano punktualnie na godzinę 11:00 w niezwykle symbolicznym punkcie stolicy – dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Całe wydarzenie odbędzie się z zachowaniem najwyższych rygorów ceremoniału obowiązującego w polskiej armii, aby odpowiednio zaakcentować jego historyczną wagę.

Zanim wojskowi sformują szyki na placu głównym, wezmą udział w specjalnej Mszy Świętej odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, którą odprawi ksiądz biskup dr Wiesław Lechowicz, pełniący funkcję Biskupa Polowego. Ten religijny wstęp ma przypomnieć o wartościach od stuleci przyświecających polskim mundurowym, w tym przede wszystkim o honorze, wierności i gotowości do największych poświęceń.

W warszawskich obchodach uczestniczyć będzie około tysiąca zaproszonych gości, wśród których znajdą się czołowi przedstawiciele władz państwa polskiego oraz dowództwo Wojska Polskiego. Na trybunach honorowych zasiądą delegacje reprezentujące:

resort obrony narodowej,

dowództwo Sztabu Generalnego WP,

kierownictwo Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wśród obserwatorów tego podniosłego apelu nie zabraknie również funkcjonariuszy innych służb, członków stowarzyszeń kombatanckich, stacjonujących w naszym kraju żołnierzy wojsk sojuszniczych oraz dwustu adeptów szkół o profilu mundurowym z różnych zakątków Polski. Całej inicjatywie patronuje specjalnie powołany Komitet Honorowy Sztandaru, którego pracami kieruje obecny wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski.

Znaczenie sztandaru wojskowego dla żołnierzy

Dla każdej formacji zbrojnej wojskowy sztandar stanowi absolutną świętość i powód do dumy. Zdecydowanie nie jest to wyłącznie zdobiony kawałek materiału, ale symbol honoru, męstwa i wierności złożonej przysiędze. Jego utrata w boju była historycznie równoznaczna z największą hańbą, a jego obrona – z najwyższym poświęceniem. W dawnych konfliktach utrata własnych barw na polu walki przynosiła jednostce największą z możliwych hańb, dlatego broniono ich za cenę życia. Kwestię tę doskonale podsumował swego czasu prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński:

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Uroczysty akt wręczenia takiego sztandaru ostatecznie pieczętuje historyczną tożsamość danej jednostki wojskowej i udowadnia jej silne przywiązanie do tradycji narodowego oręża. Właśnie podczas takich ceremonii służący obecnie mundurowi oficjalnie stają się kontynuatorami dzieła swoich poprzedników, którzy w minionych dekadach przelewali krew za wolność ojczyzny.

Czym zajmuje się 2. Regionalna Baza Logistyczna

Choć uwaga opinii publicznej skupia się zazwyczaj na jednostkach wojskowych ściśle bojowych, to właśnie 2. Regionalna Baza Logistyczna odgrywa niezwykle ważną rolę w całym państwowym systemie obronnym. Głównym zadaniem tej wielkiej struktury jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania polskiej armii na rozległym terytorium poprzez nadzorowanie pracy niższych szczeblem Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

Znakomicie zorganizowane zaplecze logistyczne to fundament działania absolutnie każdego nowoczesnego wojska na świecie. Bez sprawnych dostaw siły zbrojne nie byłyby w stanie przeprowadzić żadnej operacji taktycznej. Do najważniejszych obowiązków spoczywających na barkach warszawskiej bazy należą:

tworzenie planów i realizacja dostaw sprzętu, amunicji, paliwa oraz żywności,

prawidłowe przechowywanie oraz rozdzielanie niezbędnych materiałów,

bieżąca konserwacja i dbanie o stan wojskowych nieruchomości,

organizacja transportu i gwarantowanie wojskom pełnej mobilności.

Profesjonalizm wojskowych logistyków ma bezpośredni i kluczowy wpływ na to, czy żołnierze z jednostek operacyjnych będą gotowi do natychmiastowego podjęcia walki – zarówno podczas pokoju, jak i w obliczu nagłego zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

Kim był generał August Emil Fieldorf Nil

Na patrona tej kluczowej bazy wyznaczono postać absolutnie wyjątkową i niezwykle zasłużoną dla historii Polski. Generał August Emil Fieldorf, posługujący się pseudonimem „Nil”, zasłynął jako wybitny dowódca Kedywu oraz zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej. Całe jego życie było przykładem niesamowitej odwagi, niezłomnego charakteru oraz wojskowego profesjonalizmu. W 1953 roku, po absurdalnym i sfabrykowanym procesie, legendarny dowódca został brutalnie zamordowany przez aparat komunistyczny. Jego biografia stanowi dzisiaj uniwersalny symbol wierności wyznawanym zasadom aż po grób. Powiązanie jego nazwiska z bazą zabezpieczenia technicznego ma nieustannie przypominać logistykom, że ich codzienna praca opiera się na fundamentach takich jak honor, gotowość do służby i patriotyczna odpowiedzialność za ojczyznę.

Kto organizuje nadanie sztandaru 2. Regionalnej Bazie Logistycznej

Za przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia wspólnie odpowiadają sama 2. Regionalna Baza Logistyczna oraz działająca społecznie Fundacja Kultura i Historia. Udział tej drugiej instytucji, która na co dzień zajmuje się realizowaniem programów edukacyjnych, nadaje uroczystości bardzo szeroki i społeczny charakter. Organizacji pozarządowej zależy nie tylko na logistycznym spięciu całego harmonogramu obchodów, ale nade wszystko na krzewieniu w społeczeństwie postaw patriotycznych oraz zbliżeniu środowiska cywilnego z polską armią.

Dlatego też planowane wręczenie wojskowego sztandaru 2. Regionalnej Bazie Logistycznej dalece wykracza poza standardowe i zamknięte święto jednostki. Dla wszystkich zgromadzonych będzie to doskonały moment do głębszej refleksji nad siłą wojskowych tradycji, zadaniami stawianymi przed dzisiejszą armią oraz koniecznością upamiętniania wybitnych patriotów pokroju generała „Nila”, którzy w tragicznych czasach poświęcili dla wolnej Polski to, co mieli najcenniejsze.

