Ostrzelana szkoła na Marszałkowskiej w Warszawie. Policja zatrzymała 43-latka

Jacek Chlewicki
2026-03-11 19:34

Stołeczni mundurowi ujęli 43-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie odpowiada za poranny atak na placówkę oświatową w centrum Warszawy. Do niebezpiecznego incydentu przy ulicy Marszałkowskiej doszło w środę (11.03). Podejrzany wpadł w ręce służb zaledwie kilka godzin po oddaniu strzałów.

Ostrzelał szkołę w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka

Autor: Policja Śródmieście/ Materiały prasowe

Atak na placówkę oświatową na Marszałkowskiej w Warszawie

  • Środowy incydent miał miejsce w godzinach porannych na stołecznej ulicy Marszałkowskiej.
  • Celem ataku stał się obiekt, w którym funkcjonuje szkoła.
  • W ręce służb trafił 43-letni mężczyzna z polskim obywatelstwem.
  • Podejrzanego obezwładniono w jednym z mieszkań przy ulicy Gagarina w dzielnicy Mokotów.
  • Wewnątrz lokalu zabezpieczono broń pneumatyczną oraz amunicję w postaci metalowych kulek.

Po wpłynięciu zgłoszenia o ataku na gmach przy ulicy Marszałkowskiej, śródmiejscy stróże prawa ramię w ramię z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej natychmiast ruszyli do akcji. Co najważniejsze, żaden uczeń ani pracownik szkoły nie odniósł najmniejszych obrażeń w wyniku tego zdarzenia. Błyskawiczne śledztwo kryminalnych pozwoliło na bezbłędne wytypowanie sprawcy. Okazał się nim 43-letni Polak, którego ostatecznie zlokalizowano i schwytano w mokotowskim lokalu przy ulicy Gagarina.

Policja znalazła wiatrówkę w mieszkaniu 43-latka na Mokotowie

Mundurowi dokładnie przeszukali miejsce przebywania zatrzymanego mężczyzny i natrafili na kluczowe dla sprawy dowody. W lokalu odkryto sprzęt mogący służyć do bezpośredniego popełnienia przestępstwa. W ręce śledczych wpadł pistolet pneumatyczny typu wiatrówka, a także zapas metalowych kulek, które najprawdopodobniej pełniły funkcję amunicji podczas porannego ostrzału.

Przesłuchanie sprawcy ostrzelania szkoły w centrum Warszawy

Ujęty 43-latek został przewieziony prosto do dyspozycji śródmiejskiej komendy policji. Obecnie śledczy wykonują z udziałem podejrzanego niezbędne czynności procesowe. Działania te mają na celu ostateczne ustalenie motywów działania sprawcy oraz dokładne zrekonstruowanie wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego ataku w sercu stolicy.

