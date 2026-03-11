Ostrzelana szkoła na Marszałkowskiej w Warszawie. Policja zatrzymała 43-latka

Atak na placówkę oświatową na Marszałkowskiej w Warszawie

Środowy incydent miał miejsce w godzinach porannych na stołecznej ulicy Marszałkowskiej.

Celem ataku stał się obiekt, w którym funkcjonuje szkoła.

W ręce służb trafił 43-letni mężczyzna z polskim obywatelstwem.

Podejrzanego obezwładniono w jednym z mieszkań przy ulicy Gagarina w dzielnicy Mokotów.

Wewnątrz lokalu zabezpieczono broń pneumatyczną oraz amunicję w postaci metalowych kulek.

Po wpłynięciu zgłoszenia o ataku na gmach przy ulicy Marszałkowskiej, śródmiejscy stróże prawa ramię w ramię z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej natychmiast ruszyli do akcji. Co najważniejsze, żaden uczeń ani pracownik szkoły nie odniósł najmniejszych obrażeń w wyniku tego zdarzenia. Błyskawiczne śledztwo kryminalnych pozwoliło na bezbłędne wytypowanie sprawcy. Okazał się nim 43-letni Polak, którego ostatecznie zlokalizowano i schwytano w mokotowskim lokalu przy ulicy Gagarina.

Policja znalazła wiatrówkę w mieszkaniu 43-latka na Mokotowie

Mundurowi dokładnie przeszukali miejsce przebywania zatrzymanego mężczyzny i natrafili na kluczowe dla sprawy dowody. W lokalu odkryto sprzęt mogący służyć do bezpośredniego popełnienia przestępstwa. W ręce śledczych wpadł pistolet pneumatyczny typu wiatrówka, a także zapas metalowych kulek, które najprawdopodobniej pełniły funkcję amunicji podczas porannego ostrzału.

Przesłuchanie sprawcy ostrzelania szkoły w centrum Warszawy

Ujęty 43-latek został przewieziony prosto do dyspozycji śródmiejskiej komendy policji. Obecnie śledczy wykonują z udziałem podejrzanego niezbędne czynności procesowe. Działania te mają na celu ostateczne ustalenie motywów działania sprawcy oraz dokładne zrekonstruowanie wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego ataku w sercu stolicy.