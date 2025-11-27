Kasia Cichopek miesiąc po ślubie. Gwiazda i jej mąż są nierozłączni! "Same ciepłe chwile"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-27 14:25

Ślub i wesele Kasi Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego określa się mianem wydarzenia roku. Państwo młodzi szaleli do białego rana, a że 25 października, gdy przysięgali sobie miłość do grobowej deski, wypadła zmiana czasu, to jedną godzinę dostali w gratisie. Od niezapomnianej imprezy minął już miesiąc. Co słychać u państwa Kurzajewskich? Są nierozłączni!

Co to był za ślub! Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski długo planowali uroczystość zaślubin i marzyli o wspaniałym weselu. Miesiąc temu wszystko poszło jak po maśle - panna młoda wyglądała bajecznie, pan młody prawił jej komplementy, wesele było huczne, goście dopisali i bawili się wspaniale, co było widać na zdjęciach i nagraniach publikowanych w sieci i przez aktorkę znaną z "M jak miłość", i inne gwiazdy. Nikt nie pokazał samej ceremonii ślubnej, która miała pozostać wydarzeniem przeznaczonym dla zamkniętego grona osób.

Miesiąc po ślubie i weselu Cichopek oraz jej ukochany małżonek nie odstępują się na krok.

Zimno? Tylko na termometrze. Reszta to same ciepłe chwile - pisała ostatnio prowadząca "Halo, tu Polsat" i pokazała zdjęcia ze wspólnego spaceru.

Cichopek po ślubie. Minął już miesiąc

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się w sobotę 25 października 2025 roku. Oficjalnie zalegalizowali swój związek w wielkim stylu! Para, która od kilku lat dzieli ze sobą życie, pracę, a teraz także piękne chwile po ślubie, zaprosiła ponad setkę gości. Ceremonia odbyła się w urokliwym hotelu z dala od zgiełku i mediów, choć na miejscu nie zabrakło paparazzich. Wnętrze sali udekorowano ze smakiem. Pojawiły się białe bukiety, elegancka zastawa ze złotymi detalami, były świece, a każdy ozdobny element był bardzo przemyślany. 

Na imprezie bawiły się gwiazdy, przyjaciele z branży i bliscy znajomi. Zaplanowano aż dwa dni zabawy: w sobotę eleganckie kreacje, tańce i pyszne jedzenie, a w niedzielę spacer. Panna młoda aż trzykrotnie zmieniła stylizację, a ostatnia była zaskakująca, bo zamiast sukni pojawiły się białe spodnie i gorset! 

Ślub Kasi i Maćka to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych wydarzeń show-biznesu tego roku. Ale to już przeszłość. Jak miesiąc po weselu żyje młoda para?

Cichopek i Kurzajewski są nierozłączni

Zakochani razem żyją, mieszkają, wychowują dzieci z pierwszego małżeństwa Cichopek, wspólnie nagrywają materiały na swoje profile w mediach społecznościowych i pracują na planie "Halo, tu Polsat". Uff, a to jeszcze nie wszystko. Razem spędzają też czas wolny... po prostu nie odstępują się na krok. Widać, że ich miłość kwitnie!

Zaraz po ślubie wyjechali na maraton w Nowym Jorku, później wrócili do pracy, jednak żyją nie tylko obowiązkami. Sporo czasu poświęcają też na spacery z psami! Na instagramowym profilu Cichopek pojawiły się urocze zdjęcia z czworonogami i ze śniegiem w tle.

Kilka dni temu aktorka i prezenterka pisała: "Zimno? Tylko na termometrze. Reszta to same ciepłe chwile". Wygląda na to, że czas dramatów w jej życiu już minął.

