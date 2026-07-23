Dominik Rupiński w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest? To influencer i milioner

Polsat odkrył kolejną kartę. Dominik Rupiński w "Tańcu z Gwiazdami"

Produkcja programu ogłosiła, że Dominik Rupiński pojawi się na parkiecie 19. edycji "Tańca z Gwiazdami”. Informację przekazano w mediach społecznościowych.

Do naszej ekipy dołącza Dominik Rupiński! Influencer, youtuber i jeden z najpopularniejszych polskich twórców na TikToku, gdzie zgromadził ponad 4 miliony obserwujących. Zaczynał od krótkich filmików choreograficznych, obecnie na co dzień nagrywa na swoje kanały społecznościowe vlogi, testy, wyzwania i inne treści rozrywkowe. Przed nim kolejny challenge – udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jak poradzi sobie przed telewizyjnymi kamerami? Dowiemy się już jesienią! Dominik – fajnie, że będziesz z nami podczas tej przygody!

- napisano w oficjalnym komunikacie.

To oznacza, że influencer dołącza do grona ogłoszonych już uczestników nowej edycji. Na parkiecie mają pojawić się m.in. Helena Englert, Mandaryna, Piotr Gumuliec, Krzysztof Kwiatkowski, Matteo Brunetti, Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Monika Borzym. Wciąż nie wiadomo natomiast, kto zostanie partnerką taneczną Rupińskiego.

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Od filmików z układami tanecznymi do wielkiej popularności

Dla wiernych fanów Dominika jego udział w tanecznym show może wydawać się wyjątkowo naturalny. Swoją przygodę z internetem rozpoczął przecież od publikowania krótkich układów choreograficznych w serwisie Musical.ly, który później przekształcił się w TikToka.

Dziś jego konto obserwuje ponad 4 miliony osób. Równie imponujące wyniki osiąga na YouTubie, gdzie od lat publikuje vlogi, wyzwania, testy produktów, relacje z podróży oraz materiały z codziennego życia. Przez lata zbudował jedną z najmocniejszych marek w polskim internecie.

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Nie tylko influencer. Dominik zbudował własny biznes

Rupiński nie ograniczył się wyłącznie do działalności w mediach społecznościowych. Współtworzył The Blaze House, a z czasem zaczął rozwijać własne marki.

Największym sukcesem okazała się linia perfum inspirowanych zapachem waty cukrowej, która szybko zdobyła popularność wśród jego fanów. Później ofertę rozszerzył również o kosmetyki oraz własną markę odzieżową.

Kilka lat temu w rozmowie z "Forbesem" przyznał, że pierwszy milion zarobił już jako 22-latek. Podkreślał jednak, że sukces nie przyszedł łatwo i był efektem ogromnej pracy. Dziś Dominik ma 27 lat. Na Instagramie śledzi go ponad 1,2 mln osób, a na TikToku zgromadził aż 4,2 mln obserwatorów.

Fani śledzą remont domu i jego codzienność

Obecnie Dominik regularnie pokazuje w mediach społecznościowych postępy remontu swojego nowego domu. W pracach pomaga mu tata. Dużą popularnością cieszą się również jego filmy nagrywane z Żakliną Ta Dinh, znaną z programu "Top Model", w których testują produkty spożywcze i podejmują kolejne internetowe wyzwania.

Jesienią influencer zamieni jednak plac budowy na salę treningową. Czy doświadczenie zdobyte przed laty podczas nagrywania tanecznych filmików okaże się jego przewagą w walce o Kryształową Kulę? Odpowiedź poznamy już w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami".

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