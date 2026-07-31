Najpiękniejsze kobiety z całego globu ponownie pojawiły się w naszym kraju, dostarczając widzom ogromnych wrażeń. Już po raz szósty Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu gościł uczestniczki finałowej gali Miss Supranational, tym razem w kolejnej odsłonie odsłonie. Rolę gospodarzy wieczoru powierzono dynamicznemu duetowi: Idzie Nowakowskiej oraz Fezile Mkhize, zdobywcy tytułu Mister Supranational 2024 z Republiki Południowej Afryki. Z kolei o doskonałą oprawę muzyczną i niezapomniane występy zadbały znane wokalistki: Oktavvia, Alicja Szemplińska i Blanka.

Miss Supranational 2026. Oliwia Mikulska z szansą na tytuł

Od samego początku zmagania o prestiżową koronę Miss Supranational 2026 zapowiadały się niezwykle fascynująco. O ten zaszczyt walczyło 67 kandydatek z różnych zakątków świata, w tym Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025. Pierwszym zadaniem było znalezienie się w ćwierćfinałowej grupie TOP 24. Wśród wyróżnionych reprezentantek znalazły się kobiety m.in. z Kambodży, Stanów Zjednoczonych, Filipin, Wietnamu, Brazylii czy Francji. Co najważniejsze, do kolejnego etapu awansowała także polska reprezentantka.

Miss Supranational 2026: Wyniki i TOP 12 konkursu

Napięcie osiągnęło najwyższy poziom w momencie, gdy gospodarze gali przedstawili nazwiska dwunastu finalistek. Oficjalne zestawienie TOP 12 konkursu Miss Supranational 2026, które zostało zaprezentowane podczas finału 31 lipca 2026 roku, prezentuje się następująco:

Wietnam

Tanzania

Brazylia

Indie

Wenezuela

Czechy

Francja

Indonezja

Polska (Oliwia Mikulska)

Nigeria

Filipiny

Hiszpania

Stroje narodowe Miss Supranational 2026. Feeria barw i kreatywności

Zawsze z niecierpliwością oczekiwanym punktem programu jest prezentacja tradycyjnych strojów narodowych. Kobiety miały okazję zaprezentować zachwycające kreacje, które nawiązywały do kultury i symboliki ich ojczyzn.

Podczas pokazu można było podziwiać stroje inspirowane egzotycznymi zwierzętami, kwiatami oraz narodowymi symbolami. Obok stonowanych i eleganckich propozycji nie zabrakło również odważnych, ekstrawaganckich kostiumów, które wzbudziły entuzjazm zgromadzonej publiczności. Od wielu lat ten segment gali jest uważany za najbardziej efektowny i szeroko omawiany.

Festiwal Piękna 2026. Harmonogram kolejnych wydarzeń

Finał Miss Supranational 2026 to nie koniec atrakcji dla fanów konkursów piękności. W najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, o 19:55 telewizja Polsat pokaże bezpośrednią relację z wyborów Miss Polski 2026. O muzyczną oprawę tego wieczoru zadbają Cleo, Tatiana Okupnik, Agata Buczkowska oraz Antek Smykiewicz.

Natomiast tydzień później, w niedzielę 9 sierpnia, również o godzinie 19:55, widzowie będą mogli śledzić zmagania w finale konkursu Mister Supranational 2026.