Iga Cembrzyńska jeszcze jako studentka warszawskiej szkoły teatralnej straciła głowę dla Andrzeja Kasi. Mężczyzna był filozofem, którego poznała w stołecznym klubie Stodoła.

Grał w przedstawieniu "Król Ubu", więc byłam przekonana, że jest aktorem. Po spektaklu była potańcówka, zaprosił mnie do tańca i podeptał nogi. Taniec nie należał do jego mocnych stron. Ale zakochał się i miał odwagę do mnie wydzwaniać - mówiła po latach w wywiadzie "Mój intymny świat".