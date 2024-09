Iga Cembrzyńska zagrała w wielu kultowych filmach i serialach. Można ją było oglądać w: "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Salto", "Hydrozagadka" czy w serialu "Stawka większa niż życie". Kobieta niespodziewanie odsunęła się w cień. Decyzja spowodowana była śmiercią jej ukochanego męża w 2016 roku. Wtedy też rodzina miała nawet chcieć ją ubezwłasnowolnić. To nieprawdopodobna historia.

Zobacz też: Iga Cembrzyńska jest przetrzymywana wbrew swojej woli?! Wstrząsające wyznanie brata wielkiej aktorki

Rodzina chciała ubezwłasnowolnić Igę Cembrzyńską

Iga Cembrzyńska nie mogła się pogodzić ze śmiercią ukochanego męża - Andrzeja Kondratiuka. Kobieta była załamana, kiedy odszedł. W jednym z wywiadów mówiła nawet, że nie spodziewała się, że można tak mocno kochać.

"Kiedyś trudno mi było uwierzyć, że można tak kochać. Ale uwierzyłam. Dlaczego płaczę? Bo to się skończyło. Mąż po długiej chorobie odszedł. Przez ostatnie lata bardzo cierpiał. Budzę się pełna pretensji do życia, dlaczego Pan Bóg mi go zabrał? Bez niego nie istnieję. Wszystkie soki twórcze były od Jędrusia. Uczył mnie na przykład, jak stać i wyciągnąć szyję, żeby nie podkreślać podbródka, kiedy już miałam więcej lat. Jeszcze nie tak dawno mi mówił: "Iga, pamiętaj, głowa do góry!". Staram się bardzo. Pewnie chciałby widzieć mnie uśmiechniętą" - mówiła wielka gwiazda w rozmowie z serwisem weranda.pl.

To, co miało się wydarzyć, było równie przerażające. Rodzina gwiazdy chciała ją ubezwłasnowolnić. Jakiś czas temu w serwisie pomponik.pl można było przeczytać, że w realizację tych planów wciągnięty został również Janusz Kondratiuk.

"Załóżmy, że ja napiszę na panią do sądu, że ma pani coś nie tak z głową i sobie nie radzi. Że trzeba panią uznać za niepełnosprawną umysłowo i zamknąć w zakładzie opiekuńczym. Sąd rodzinny nawet pani nie obejrzy i nie zaprosi na rozprawę, po czym panią do tego zakładu wyśle. Tak jest właśnie w przypadku Igi, z tym że zrobiła to jej bliska rodzina" - powiedział w jednym z wywiadów Janusz Kondratiuk.

Janusz wyjawił wtedy również, że rodzinie najprawdopodobniej zależy tylko na majątku kobiety. Cembrzyńska miała bowiem okazałe mieszkanie na warszawskiej Ochocie, dodatkowo posiadłość w Gzowie oraz sporo oszczędności. Interesujące jest również to, że gdy w 2019 roku zmarł Janusz Kondratiuk, rodzina po raz kolejny złożyła wniosek o jej ubezwłasnowolnienie, jednak przegrali w sądzie.

Zobacz też: Andrzej Kondratiuk związał kochankę kablem, by nie przeszkadzała mu w pracy!

Ograniczony kontakt z Igą Cembrzyńską

W 2022 roku na światło dzienne wyszły kolejne, nieznane dotąd fakty. Brat artystki opowiedział w TVP, że nie może skontaktować się z siostrą. Dodał także, że wcześniej regularnie dzwonili do siebie, a także się spotykali.

Brat wielkiej gwiazdy twierdzi, że jego siostra ma pierwsze objawy Alzheimera. Gdy to zauważył skierował ją do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Po tygodniu Iga Cembrzyńska wróciła jednak do swojego mieszkania.

W programie "Alarm" Zbigniew wyznał również, że z konta siostry zniknęło nagle 100 tysięcy złotych. Przelew miał zostać zlecony przez Janusza Kondratiuka.

"Dowiedział się, że wiem, że okrada moją siostrę. I nasze stosunki zmieniły się jednego dnia" - mówił Zbigniew w "Alarmie".

Brat aktorki skierował wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie jego siostry. Sąd przychylił się do tego w pierwszej instancji. Jednak Cembrzyńska złożyła apelację, a w tym wszystkim pomógł jej Janusz Kondratiuk.

Obecnie Iga Cembrzyńska mieszka na Kaszubach ze swoją szwagierką. Dzięki programowi sprawą zainteresował się Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Po emisji "Alarmu", głos w sprawie zabrała Ajka Tarasowa - koleżanka gwiazdy.

"Czegoś tak paskudnego i goniącego za sensacją nie widziałam. Program dotyczy znakomitej aktorki Igi Cembrzyńskiej. Siłą napędową tego materiału jest braciszek Igi, który ją okradł. Został za to skazany. Jego obowiązkiem był zwrot pieniędzy, które zabrał siostrze. Iga nie chce go widzieć. Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję za nękanie. Dla wszystkich, którzy kochają Igusię - jest zdrowa, szczęśliwa i dobrze zaopiekowana" - można było przeczytać w sieci.

Zobacz też: Iga Cembrzyńska tydzień przed śmiercią Kondratiuka: "Są chwile, gdy nie wytrzymuję fizycznie"

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Sonda Oglądałeś/aś dilmy z Igą Cembrzyńską? Tak Nie