Naturalna tarcza przeciw szkodnikom. Te rośliny skutecznie wypędzą kreta z ogrodu

Krety, mimo że są pożyteczne, potrafią doszczętnie zrujnować wygląd trawnika i zniszczyć rośliny.

Istnieją bezpieczne dla środowiska metody, które pozwalają wypłoszyć zwierzęta bez robienia im krzywdy.

Poznaj gatunki roślin, których zapach działa na podziemnych kopaczy wyjątkowo drażniąco.

Te niewielkie ssaki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, a ich obecność w przyrodzie przynosi pewne korzyści, jednak dla każdego ogrodnika są źródłem ogromnej irytacji. Podstawowym problemem jest destrukcja murawy. Kopce ziemi uniemożliwiają sprawne koszenie i prowadzą do gnicia trawy, a podziemne korytarze uszkadzają systemy korzeniowe, co często kończy się obumarciem młodych sadzonek i krzewów. Drążenie tuneli narusza także strukturę gleby, powodując jej zapadanie się i powstawanie nieestetycznych nierówności. Zniszczony krajobraz działki zmusza nas do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą usunąć nieproszonego gościa w sposób humanitarny. Tutaj z pomocą przychodzi sama natura, oferując rośliny wydzielające zapachy, których kret nie toleruje.

Kwiaty odstraszające krety. Naturalne sposoby na ochronę działki

Krety żywią się szkodnikami takimi jak pędraki, larwy owadów czy dżdżownice, co pomaga oczyścić ogród, jednak szkody wyrządzane przez ich kopce są trudne do zaakceptowania. Znakomitym kompromisem, który pozwoli pozbyć się problemu, a jednocześnie upiększyć otoczenie, jest posadzenie odpowiednich gatunków kwiatów. Intensywne olejki eteryczne wydzielane przez te rośliny tworzą barierę zapachową, która skutecznie zniechęca ssaki do przebywania na danym terenie.

Oto lista roślin, których aromat działa na krety jak naturalny odstraszacz:

Aksamitki : Te popularne i łatwe w uprawie kwiaty wydzielają bardzo specyficzną woń. Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto sadzić je w większych skupiskach bezpośrednio przy kopcach oraz wzdłuż granic posesji.

: Te popularne i łatwe w uprawie kwiaty wydzielają bardzo specyficzną woń. Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto sadzić je w większych skupiskach bezpośrednio przy kopcach oraz wzdłuż granic posesji. Czosnek ozdobny : Zapach czosnku jest dla kretów wyjątkowo drażliwy. Umieszczenie tej rośliny w różnych punktach ogrodu, a szczególnie w sąsiedztwie grządek warzywnych, może skutecznie zniechęcić zwierzęta do żerowania w tym rejonie.

: Zapach czosnku jest dla kretów wyjątkowo drażliwy. Umieszczenie tej rośliny w różnych punktach ogrodu, a szczególnie w sąsiedztwie grządek warzywnych, może skutecznie zniechęcić zwierzęta do żerowania w tym rejonie. Szachownica cesarska : Ta efektowna roślina o dużych, dzwonkowatych kwiatach pełni funkcję strażnika ogrodu. Wydziela zapach, który skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale również uciążliwe nornice.

: Ta efektowna roślina o dużych, dzwonkowatych kwiatach pełni funkcję strażnika ogrodu. Wydziela zapach, który skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale również uciążliwe nornice. Wilczomlecz : Niektóre odmiany, jak na przykład wilczomlecz groszkowy, produkują sok o właściwościach drażniących dla kretów. Należy jednak zachować ostrożność przy jego sadzeniu, gdyż substancja ta może być szkodliwa także dla ludzi i zwierząt domowych.

: Niektóre odmiany, jak na przykład wilczomlecz groszkowy, produkują sok o właściwościach drażniących dla kretów. Należy jednak zachować ostrożność przy jego sadzeniu, gdyż substancja ta może być szkodliwa także dla ludzi i zwierząt domowych. Rącznik pospolity: Jest to roślina o silnym działaniu, ponieważ jej nasiona zawierają toksyczną rycynę. Można ją sadzić tam, gdzie aktywność kretów jest największa, pamiętając jednak o rygorystycznych środkach ostrożności ze względu na jej trujące właściwości dla dzieci i psów.

Wybierając te metody, masz szansę skutecznie wyprosić krety ze swojej posesji. Dzięki temu odzyskasz piękny, równy trawnik i uratujesz kondycję swoich roślin, nie wyrządzając przy tym krzywdy samym zwierzętom.