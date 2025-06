Szybko spryskaj tym podłogi i blat w kuchni, a pozbędziesz się mrówek z domu raz na zawsze. Działa na nie jak płachta na byka. Sposób na mrówki w domu

Latem wkładam gałązki do szafy. Ubrania pachną jak łąka. Sposób na naturalne perfumowanie ubrań bez lawendy

Szybko spryskaj tym podłogi i blat w kuchni, a pozbędziesz się mrówek z domu raz na zawsze

Mrówki w domu to prawdziwa zmora. Potrafią być niezwykle uciążliwe, zwłaszcza gdy zadomowią się w naszych kuchniach i spiżarniach. Te małe stworzenia pojawiają się często latem, kiedy poszukują chłodu i pożywienia. Mogą wejść przez otwarte drzwi, okno lub nawet małe pęknięcia w konstrukcji budynku. Kiedy pojawią się u nas, natychmiast szukamy sposobu na pozbycie się mrówek z domu. W polskich domach najczęściej możemy spotkać faraonki, gmachówki, hutnice, rudnice, czy amazonki. Środków zwalczających owady jest wiele - mogą być one ekologiczne lub chemiczne. Jeśli wolisz unikać używania silnych preparatów chemicznych w walce z owadami w mieszkaniu, to postaw na naturalne sposoby na pozbycie się mrówek z domu. Szybko spryskaj tym płynem podłogi i blat w kuchni (a także miejsca, w których najczęściej widujesz wędrujące owady), a pozbędziesz się mrówek z domu raz na zawsze.

Jak pozbyć się mrówek z domu? Zastosuj naturalny płyn odstraszający owady

W walce z mrówkami w domu warto postawić na środki, które je skutecznie odstraszą. To dzięki temu owady wyniosą się z naszego mieszkania i nie wrócą. Oczywiście jednym z najintensywniejszych zapachów, które zniechęca te małe owady jest mięta. Dlatego wlej do 2 litrów wody łyżeczkę olejku eterycznego miętowego i spryskaj nim podłogi w swoim domu, a także blaty w kuchni, stół oraz inne miejsca, w których zauważyłaś wędrujące owady. Dodatkowo możesz posadzić miętę w pobliżu domu lub rozsypać suszoną w miejscach w domu, gdzie chodzą mrówki.

Czym odstraszyć mrówki z domu?

Oprócz wyżej opisanego zapachu mięty, mrówki nie lubią także zapachu: tymianku, piołunu, lawendy, cytryny, czosnku i pietruszki. Można postawić te warzywa i zioła w swojej kuchni. Z kolei jeśli mrówek w Twoim domu są spore kolonie to pomyśl nad trutką. Wówczas wykorzystaj ten domowy sposób, który pomoże pozbyć się mrówek z domu. Chodzi o proszek do pieczenia. Należy rozsypać je w miejscu, w którym mrówki licznie występują. Dobrze sprawdza się jego wykorzystanie w szafkach z żywnością, w których te owady się zagnieździły. Jak działa proszek do pieczenia na mrówki? Otóż kiedy łakome owady je zjedzą, po prostu giną.