Zawsze miej przy sobie, a meszki będą omijać Cię szerokim łukiem. Odstraszający zapach ochroni przed groźnymi ukąszeniami owadów. Sposób na meszki

Imię Karol pochodzi z germańskiego i oznacza „bohater”. To człowiek u szczytu władzy. Jakie cechy osobowości ma mężczyzna o tym imieniu? Znaczenie imion męskich

Wpisz to słowo w wyszukiwarce Google, a poznasz prawdę o swoim internecie. Połowa Polaków nie zna tej funkcji i przepłaca

To sie przyda

Tej tajemnicy o nawożeniu surfinii nie zdradzi Ci żaden ogrodnik. Zalej wodą podlej surfinie, a kwiaty utrzymają się do później jesieni. Nawóz do surfinii na wzmocnienie

Zawsze miej przy sobie, a meszki będą omijać Cię szerokim łukiem

Meszki to małe, czarne owady z rodziny muchówek, które występują na całym świecie, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych i terenów podmokłych. Są aktywne głównie o świcie i zmierzchu, a ich ukąszenia są szczególnie dokuczliwe dla ludzi. Ukąszenia meszek są zazwyczaj małe, czerwone i swędzące, jednak bywa także, że może pojawić się obrzęk, zaczerwienienie i ból. Warto zatem zrobić wszystko, aby skutecznie ochronić się przed ukąszeniami meszek. Przede wszystkim unikaj perfum i kosmetyków o intensywnym zapachu, gdyż przyciągają one owady. Jeśli tylko to możliwe noś odzież z długimi rękawami i nogawkami, aby zakryć jak najwięcej skóry. Wybieraj odzież w jasnych kolorach, ponieważ meszki są bardziej przyciągane przez ciemne kolory. Regularnie koś trawę, ponieważ meszki lubią przebywać w wysokiej trawie. Oprócz wcześniej opisanych zasad ochrony przed meszkami stosuj także naturalne olejki odstraszające te małe muszki. Zawsze miej przy sobie olejek lawendowy, eukaliptusowy lub geraniowy.

Sposób na meszki. Te olejki ochronię przed owadami. Jak je stosować?

Oczywiście w ochronie przed ukąszeniami owadów, takich jak meszki, komary, czy kleszcze niezawodne będą specjalne preparaty, zwane repelentami. Najskuteczniejsze są te z DEET lub ikarydyną. Stosuj repelenty zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Aplikuj repelent na skórę i odzież, unikając kontaktu z oczami i ustami. Powtarzaj aplikację preparatu co kilka godzin, zwłaszcza po spoceniu się lub kąpieli. Jednak te produkty na meszki nie zawsze będą bezpieczną opcją, zwłaszcza przypadku małych dzieci. Dlatego warto postawić na naturalne sposoby na ochronę przed meszkami, czyli olejki eteryczne, które działają na owady odstraszająco. Olejek lawendowy, eukaliptusowy, geraniowy i cytrynowy to zapachy, których meszki nie znoszą. Jak je stosować, aby skutecznie ochronić się przed ukąszeniami? Po prostu rozpyl olejek w powietrzu lub na skórze. Aplikację staraj się powtarzać co 2 godziny, gdyż naturalne środki odstraszające działają krócej niż repelenty chemiczne.