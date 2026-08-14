Lato ma różne oblicza, kawa też. Od orzeźwiającej iced coffee po aksamitne cappuccino

Polskie lato potrafi być nieprzewidywalne, dlatego dobrze jest mieć wybór. W gorące dni Saeco Xelsis Suprema pozwala przygotować orzeźwiającą kawę mrożoną — idealną do popijania podczas leniwego popołudnia w ogrodzie czy spotkania ze znajomymi. Kiedy temperatura spada, a letni deszcz zmienia plany, możemy sięgnąć po klasyczne espresso, aksamitne cappuccino czy flat white. Ponad 50 dostępnych przepisów1 sprawia, że kawę możemy dopasować do pory dnia, okazji czy nastroju. A ponieważ kawa często najlepiej smakuje w towarzystwie, funkcja LatteDuo pozwala przygotować jednocześnie dwie kawy mleczne – np. Dwa cappuccino lub flat white.

Twój przepis na idealną kawę

Saeco Xelsis Suprema łączy włoskie dziedzictwo parzenia kawy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Technologia BeanMaestro automatycznie dostosowuje parametry parzenia do wybranego rodzaju i stopnia palenia ziaren, pomagając wydobyć ich najlepszy smak i aromat. Wbudowany ceramiczny młynek oferuje aż 12-stopniową regulację mielenia, dzięki temu każdy może dopasować sposób przygotowania kawy do własnych preferencji — od delikatniejszego aromatu po bardziej intensywny profil. Dodatkowo funkcja CoffeeEqualizer Touch+ pozwala dostosować aż siedem ustawień kawy – takich jak moc, ilość kawy i mleka, temperaturę, smak, ilość spienionego mleka, a nawet kolejność kawy i mleka. Miłośnicy mlecznych napojów docenią natomiast technologię LattePerfetto, która tworzy gęstą, jedwabistą piankę, idealnie dopełniającą cappuccino czy latte macchiato.

Duży, kolorowy ekran dotykowy zapewnia intuicyjną obsługę i ułatwia wybór spośród dostępnych przepisów. Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi ekspres może otrzymywać bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania, uczyć się preferencji użytkownika i podpowiadać nowe kawowe inspiracje.

Więcej czasu na przyjemność, mniej na czyszczenie

Dobrze zaprojektowany ekspres to taki, który dba nie tylko o smak kawy, ale także o wygodę użytkowania. Technologia HygieSteam automatycznie czyści obieg mleka parą, a kolorowy panel informuje o statusie czyszczenia. Filtr wody AquaClean pomaga ograniczyć osadzanie się kamienia i przy regularnej wymianie filtra pozwala przygotować nawet 5000 filiżanek kawy bez konieczności odkamieniania ekspresu2.

Latem nie wszystko da się zaplanować. Pogoda potrafi zmienić się z godziny na godzinę, ale jedno może pozostać niezmienne – przyjemność z filiżanki kawy przygotowanej dokładnie tak, jak lubimy najbardziej.