Tak teraz wygląda Francys Barraza Sudnicka. Polsko-wenezuelska miss po latach [ZDJĘCIA]

Francys Barraza Sudnicka - kariera miss

Francys Mayela Barraza Sudnicka przyszła na świat w 1978 roku w Wenezueli, ale jej rodzina wywodziła się z Polski. Do naszego kraju przeprowadzili się, gdy dziewczynka miała zaledwie dwa lata, uciekając przed trudną sytuacją społeczno-polityczną w jej ojczyźnie. W 2003 roku zdecydowała się na powrót do Wenezueli, by wziąć udział w tamtejszych, niezwykle prestiżowych wyborach Miss Venezuela. Choć nie sięgnęła po główny tytuł, udało jej się wejść do ścisłej dziesiątki. Dalsze kroki w świecie konkursów piękności stawiała już w Polsce, zdobywając w 2005 roku tytuł IV Wicemiss Polonia. Kilka miesięcy później reprezentowała nas na wyborach Miss Universe, gdzie typowano ją na faworytkę, jednak niespodziewanie nie weszła nawet do podstawowego top. Swoich sił spróbowała następnie w konkursie Miss Earth, awansując do finałowej ósemki.

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Miłość w świetle reflektorów: Francys Barraza Sudnicka i Łukasz Czarnecki

Widzowie stacji TVN mogą pamiętać Francys z dziewiątej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszył jej Łukasz Czarnecki, a choć z show pożegnali się w piątym odcinku, zyskali znacznie więcej – głębokie uczucie. Przez lata tworzyli zgrany duet i powitali na świecie córkę, jednak ostatecznie ich drogi się rozeszły. Pierwsze doniesienia o końcu ich relacji dotarły do mediów w 2019 roku, a obecnie Łukasz jest związany z nową partnerką.

Co dziś porabia 47-letnia Francys Barraza Sudnicka?

Dziś Francys Barraza Sudnicka ma 47 lat i rzadko pojawia się na branżowych imprezach. Świadomie usunęła się w cień show-biznesu, angażując się w inne projekty, takie jak organizacja polskiej edycji konkursu Miss Earth, w którym kiedyś sama startowała. Teraz pełni funkcję dyrektor Miss Earth Poland i pośrednio decyduje, kto będzie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej. Choć nie bywa na salonach, od czasu do czasu gości w programach telewizyjnych – rok temu mogliśmy ją zobaczyć w studiu "Pytania na śniadanie". Sprawdźcie w naszej galerii, jak obecnie wygląda.