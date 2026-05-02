Zaliczył areszt na wizji, teraz jedzie na Eurowizję. Kim jest Lion Ceccah z Litwy?

Kamil Polewski
2026-05-02 8:00

Już wkrótce w Wiedniu ruszy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Litwa stawia na barwnego artystę – to Liona Ceccah, który po zeszłorocznej porażce w preselekcjach tym razem zgarnął bilet na konkurs. Jego piosenka „Sólo quiero más” zaśpiewana jest w kilku językach! Czy ten ekstrawagancki wybór przyniesie naszym sąsiadom kolejny awans do finału?

Eurowizja 2026 - Litwa - Lion Ceccah - Sólo quiero más
Galeria zdjęć 9

Lion Ceccah powraca ze zdwojoną siłą. Reprezentant Litwy nie poddał się po porażce

Pod scenicznym pseudonimem Lion Ceccah ukrywa się urodzony w 1991 roku Tomas Alenčikas. Choć na rynku muzycznym nie ma jeszcze statusu wielkiej gwiazdy, od lat szlifuje swoje umiejętności. Edukację muzyczną rozpoczął w dzielnicy Karolinka w Wilnie, by później skupić się na muzyce teatralnej. Studia w tym kierunku uwieńczył dyplomem magistra na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Tomas Alenčikas otwarcie mówi o swojej orientacji – dokonał coming outu i stanowi ważny głos litewskiej społeczności LGBT+. Artysta chętnie występuje w roli drag queen. Szerszym echem odbił się incydent sprzed kilku lat, gdy w jednym z programów pod wpływem alkoholu został zatrzymany na oczach telewidzów. Mimo wydania wielu singli, wokalista wciąż czeka na debiutancki album. W 2025 roku musiał przełknąć gorycz porażki w krajowych eliminacjach do Eurowizji, zajmując drugie miejsce. Nie złożył jednak broni i w tym roku triumfował. W finale „Eurovizija.LT” zrównał się punktami z zespołem SHWR z utworem „Sólo quiero más”, ale zwycięstwo przypieczętował ogromnym poparciem od widzów.

Polecany artykuł:

Eurowizja 2026: o czym opowiada litewska piosenka "Sólo quiero más"?

Eurowizyjna propozycja Litwy łączy w sobie głównie języki litewski i angielski, lecz to hiszpański tytuł „Sólo quiero más” (co tłumaczy się jako „Po prostu chcę więcej”) rzuca się w oczy. Lion Ceccah wplata w swój występ także elementy niemieckiego, włoskiego i francuskiego. Zwycięstwo w eliminacjach wywindowało ten utwór na drugie miejsce list przebojów na Litwie.

Sam artysta wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że jego piosenka to opowieść o współczesnym zagubieniu. Tekst porusza problem zderzenia ludzkich słabości z pędzącym światem, natłokiem emocji oraz nieustannym rozwojem technologii, w tym rosnącą rolą sztucznej inteligencji.

Galeria zdjęć 9

Eurowizja 2026 w cieniu bojkotu. Jak radziła sobie Litwa do tej pory?

Tegoroczny, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji potrwa od 12 do 16 maja. Areną zmagań będzie Wiener Stadthalle w Wiedniu – to efekt zeszłorocznej wygranej Austrii. O kryształowy mikrofon powalczą w tym roku przedstawiciele zaledwie 35 krajów. Tak niska frekwencja, najsłabsza od 2003 roku, to pokłosie bojkotu związanego z dopuszczeniem do udziału Izraela. W biało-czerwonych barwach wystąpi Alicja Szemplińska, prezentując utwór „Pray”.

Litwa na eurowizyjnej scenie pojawiła się po raz pierwszy w 1994 roku (razem z Polską) i zaliczyła bardzo trudny start – ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktowym. Największy dotychczasowy sukces nasi sąsiedzi odnieśli w 2006 roku, gdy zespół LT United z piosenką „We are the winners” zajął szóstą pozycję. Z kolei w 2021 roku The Roop wyśpiewali ósme miejsce, zapoczątkowując wspaniałą serię nieprzerwanych awansów Litwy do finału.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
LITWA
EUROWIZJA