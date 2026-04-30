Senhit ponownie reprezentuje San Marino na Eurowizji. Artystka zaśpiewa w duecie z brytyjską ikoną

Senhit wraca na Eurowizję jako reprezentantka San Marino

Piosenkarka ma już na koncie całkiem spory staż w tym europejskim formacie, debiutując na międzynarodowej scenie ponad piętnaście lat temu. Podczas edycji w Düsseldorfie w 2011 roku zaśpiewała utwór "Stand By", jednak nie udało jej się wtedy awansować do finałowych rozgrywek. Kolejna próba przypadła na rok 2020 z piosenką "Freaky", ale zmagania pokrzyżowała wówczas pandemia koronawirusa. Prawdziwy przełom nastąpił dwanaście miesięcy później w Rotterdamie, kiedy zaprezentowała bardzo żywiołowy utwór "Adrenalina" w towarzystwie amerykańskiego rapera Flo Ridy. Dzięki tej świetnie odebranej współpracy zagwarantowała sobie wreszcie upragniony awans do wielkiego finału muzycznego plebiscytu.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Boy George i Senhit zaśpiewają na eurowizyjnej scenie

Zachęcona wcześniejszymi udanymi kolaboracjami, wokalistka postanowiła ponownie zaprosić do współpracy niezwykle głośne i rozpoznawalne na całym świecie nazwisko. W nadchodzącym konkursie wspierać ją będzie absolutna legenda lat osiemdziesiątych, brytyjski piosenkarz Boy George. Ten wybitny artysta zdobył gigantyczną popularność jako główny wokalista formacji Culture Club, tworząc tak kultowe i ponadczasowe hity jak "Do You Really Want to Hurt Me" czy "Karma Chameleon". Do dzisiejszego dnia wzbudza on ogromne zainteresowanie mediów, głównie dzięki swojej niesamowitej charyzmie, odważnym wypowiedziom oraz bardzo ekscentrycznemu i barwnemu wizerunkowi, który prezentuje podczas swoich występów.

13

Kiedy i gdzie odbędzie się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026?

Nadchodząca, jubileuszowa edycja europejskiego festiwalu zostanie zorganizowana w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe koncerty zaplanowano dokładnie na 12 oraz 14 maja 2026 roku, natomiast wielki triumfator całego wydarzenia zostanie wyłoniony podczas finału 16 maja. Impreza trafiła do tego kraju dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu JJ z kompozycją "Wasted Love". Nadchodząca rywalizacja będzie jednak najmniejsza od 2003 roku, ponieważ na scenie zaprezentują się delegacje z zaledwie 35 państw. Aż pięć różnych krajów podjęło oficjalną decyzję o wycofaniu się z rywalizacji, co stanowi bezpośrednią formę bojkotu udziału reprezentacji Izraela w tym wydarzeniu.