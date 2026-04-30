Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"? Znamy zasady eliminacji w półfinale

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-30 13:59

18. edycja "Tańca z gwiazdami" powoli wchodzi w decydującą fazę. W walce o Kryształową Kulę pozostało już tylko pięć par, a emocje z odcinka na odcinek rosną. Widzowie coraz częściej zadają sobie pytanie, kiedy zobaczymy wielki finał show. Wszystko jest już jasne. Telewizja Polsat podjęła ostateczną decyzję nie tylko w sprawie daty finału, ale również zasad eliminacji w półfinale.

Taniec z Gwiazdami 18, ćwierćfinał
Półfinał "Tańca z gwiazdami". Co nas czeka?

Nadchodzący niedzielny wieczór przyniesie mnóstwo wrażeń miłośnikom "Tańca z Gwiazdami". W dziewiątym odcinku osiemnastej odsłony programu na parkiecie pojawi się pięć duetów, które będą rywalizować o miejsce w decydującym starciu. Twórcy show postanowili zaskoczyć zarówno oglądających, jak i uczestników, wdrażając odświeżone zasady gry, co z pewnością doda rywalizacji pikanterii.

"Taniec z gwiazdami". Kto walczy o finał?

W gronie półfinalistów znalazły się następujące pary:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para numer 1)
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para numer 2)
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para numer 9)
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para numer 10)
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para numer 12)

Wszyscy uczestnicy będą musieli wykonać po dwie choreografie w dwóch osobnych turach. W pierwszej części zobaczymy style taneczne wyznaczone przez realizatorów "TzG", co gwarantuje muzyczną i taneczną mieszankę. Z kolei druga część będzie hołdem dla słynnych musicali. Duety zatańczą w rytm szlagierów z takich produkcji jak "Król Lew", "Nędznicy", "Metro", "Mamma Mia" czy "Chicago". Czekają nas spektakularne choreografie, efektowne kreacje oraz prawdziwy pokaz artystycznych umiejętności.

Nowe zasady dogrywki w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Spośród pięciu rywalizujących duetów, tylko dwa z największą liczbą punktów zyskają automatyczny awans do finałowego odcinka. Pozostała trójka zmierzy się w emocjonującej dogrywce, gdzie ich zadaniem będzie zatańczenie cha-chy w rytm przeboju Jennifer Lopez "Let's Get Loud". Kluczową zmianą jest to, że o tym, kto zajmie trzecie miejsce w finale, zadecydują wyłącznie sędziowie programu. Głosy publiczności nie będą brane pod uwagę na tym etapie.

Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"?

Zwieńczeniem dziewiątego odcinka będzie ogłoszenie trzech duetów, które zmierzą się w walce o najważniejsze trofeum programu – Kryształową Kulę. Ostateczne starcie zaplanowano na 10 maja.

