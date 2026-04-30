Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"? Znamy zasady eliminacji w półfinale

Półfinał "Tańca z gwiazdami". Co nas czeka?

Nadchodzący niedzielny wieczór przyniesie mnóstwo wrażeń miłośnikom "Tańca z Gwiazdami". W dziewiątym odcinku osiemnastej odsłony programu na parkiecie pojawi się pięć duetów, które będą rywalizować o miejsce w decydującym starciu. Twórcy show postanowili zaskoczyć zarówno oglądających, jak i uczestników, wdrażając odświeżone zasady gry, co z pewnością doda rywalizacji pikanterii.

"Taniec z gwiazdami". Kto walczy o finał?

W gronie półfinalistów znalazły się następujące pary:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para numer 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para numer 2)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para numer 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para numer 10)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para numer 12)

Wszyscy uczestnicy będą musieli wykonać po dwie choreografie w dwóch osobnych turach. W pierwszej części zobaczymy style taneczne wyznaczone przez realizatorów "TzG", co gwarantuje muzyczną i taneczną mieszankę. Z kolei druga część będzie hołdem dla słynnych musicali. Duety zatańczą w rytm szlagierów z takich produkcji jak "Król Lew", "Nędznicy", "Metro", "Mamma Mia" czy "Chicago". Czekają nas spektakularne choreografie, efektowne kreacje oraz prawdziwy pokaz artystycznych umiejętności.

Nowe zasady dogrywki w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Spośród pięciu rywalizujących duetów, tylko dwa z największą liczbą punktów zyskają automatyczny awans do finałowego odcinka. Pozostała trójka zmierzy się w emocjonującej dogrywce, gdzie ich zadaniem będzie zatańczenie cha-chy w rytm przeboju Jennifer Lopez "Let's Get Loud". Kluczową zmianą jest to, że o tym, kto zajmie trzecie miejsce w finale, zadecydują wyłącznie sędziowie programu. Głosy publiczności nie będą brane pod uwagę na tym etapie.

Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"?

Zwieńczeniem dziewiątego odcinka będzie ogłoszenie trzech duetów, które zmierzą się w walce o najważniejsze trofeum programu – Kryształową Kulę. Ostateczne starcie zaplanowano na 10 maja.

