Alicja Szemplińska o notowaniach przed Eurowizją 2026. Zdradziła, czy boi się porażki

Adrian Rybak
2026-04-29 17:48

Alicja Szemplińska już niebawem zaprezentuje się na scenie podczas Eurowizji 2026. Reprezentantka Polski zawalczy o głosy europejskiej publiczności z utworem „Pray”. Obecne zestawienia bukmacherskie oraz opinie fanów nie wróżą naszemu krajowi spektakularnego sukcesu. ESKA zapytała wokalistkę, czy obawia się przegranej i jak reaguje na te chłodne prognozy.

Szanse Polski na Eurowizji 2026 w notowaniach

Przed Alicją Szemplińską stoi naprawdę wymagające zadanie i spore oczekiwania. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej edycji Justyna Steczkowska porwała tłumy, pewnie wchodząc do finału i zajmując ostatecznie satysfakcjonującą czternastą pozycję. Tegoroczna gwiazda nie posiada jeszcze tak ugruntowanej pozycji na rodzimym rynku muzycznym, dlatego musi przekonać do siebie widzów w Europie czystym wokalem. Chociaż wszyscy trzymają kciuki za wysokie miejsce, sytuacja wydaje się niepewna. Według najświeższych zakładów bukmacherskich Polska ma znikome szanse na awans z półfinału. Również zagorzali fani konkursu nie widzą kompozycji „Pray” na czołowych pozycjach, co wywołuje spory niepokój wśród polskich widzów. Zastanawialiśmy się, czy tego rodzaju pesymistyczne zestawienia podcinają skrzydła naszej reprezentantce.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska ocenia typowania bukmacherów

Z końcem kwietnia zorganizowano specjalne spotkanie z mediami, w którym artystka wzięła udział bezpośrednio przed wylotem do Wiednia. Podczas tej konferencji prasowej ESKA wykorzystała szansę, aby zapytać wokalistkę o jej stosunek do niezbyt optymistycznych przewidywań oraz chłodnego przyjęcia jej kandydatury przez część internautów.

„Ja się tym nie przyjmuję, bo Eurowizja jest tak zaskakującym konkursem, że wszystko, co się nam wydaje, może ulec zmianie” - powiedziała Alicja Szemplińska w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Kiedy Polska wystąpi na Eurowizji 2026?

Artystka wyjedzie do Austrii, by bronić barw naszego kraju podczas Eurowizji 2026 w Wiedniu. Wykona tam utwór „Pray”, dzięki któremu wcześniej triumfowała w Finale Polskich Kwalifikacji. Sceniczna prezentacja polskiej propozycji została zaplanowana na pierwszy półfinał, który odbędzie się 12 maja 2026 roku po godzinie 21:00. Jeżeli nasza reprezentantka pomyślnie przejdzie etap eliminacji, zobaczymy ją w wielkim finale zaplanowanym na 16 maja. Bezpośrednią transmisję z tych wydarzeń zrealizuje w Polsce telewizja TVP1.

