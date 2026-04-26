Kaczorowska z zadziorną miną i osiłkami pustoszy swój stary dom. Myślała, że nie zastanie Peli. Doszło do starcia? Mamy zdjęcia

A jednak! Kaczorowska i Pela nadal dzielą majątek

Podczas ugody rozwodowej Agnieszka Kaczorowska zobowiązała się, że zostawi dom w rękach swojego męża, a Maciej Pela miał przejąć spłatę ich wspólnego kredytu na nieruchomość. Okazuje się, że w praktyce to tak nie wygląda. Agnieszka bowiem już nie raz pojawiała się w domu pod nieobecność byłego męża. Wcześniej wyniosła stamtąd m.in. telewizor. Teraz poszła o wiele kroków dalej. Wiedząc, że Maciej Pela zamierza wyjechać na Mazury, pojawiła się w ich domu z furgonetką i ekipą do przeprowadzek. Jak ustalił "Super Express", pech chciał, że tancerz wciąż był w domu, dopiero szykując się do podróży...

Agnieszka Kaczorowska wpadła na Macieja Pelę w ich domu. Była awantura?

Po krótkiej wymianie zdań, która - jak się domyślamy - nie była zbyt przyjemna, nie zmienili jednak swoich planów. Maciej Pela razem z ich córkami - Emilką (7 l.) i Gabrysią (5 l.) - wyruszył do krainy jezior. Tam umówiony był zresztą z prezenterką telewizyjną, Edytą Folwarską, z którą ostatnio bardzo się zaprzyjaźnił. Mają dzieci w tym samym wieku, które świetnie bawiły się razem na Mazurach.

Kaczorowska pakuje łóżko i... seksowne, prywatne zdjęcia

Ona zaś wzięła się do roboty... Załadowała kilkadziesiąt kartonów, ramę łóżka, kołdry i pościele, zostawiając dom niemal pustym. Nie zapomniała o swoich prywatnych pamiątkach - w tym seksownym zdjęciu, na którym wije się w tanecznej pozie. Wszystko to możecie zobaczyć w naszej galerii pod tekstem.

Agnieszka Kaczorowska też wyglądała na szczęśliwą. Część swoich rzeczy zabrała do domu mamy, gdzie będą teraz przechowywane, a część od razu do nowego gniazdka, które od niedawna wije sobie z Marcinem Rogacewiczem (46 l.).

